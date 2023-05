Strażacy wyłowili samochód ze stawu w Dankowicach

Zdarzenie miało miejsce w środę, 18 maja około godz. 18.00. Służby otrzymały informację, że do stawu w Dankowicach wjechał samochód osobowy. Jak do tego doszło? - Z relacji 18-letniego kierowcy audi wynika, że nie dostosował prędkości do warunków jazdy, choć powiedział policjantom, że nie jechał z nadmierną prędkością. Jego samochód wypadł z drogi, zjechał na pobocze, gdzie ziemia była dość miękka z powodu opadów. Pojazd zaczął się powoli zsuwać do stawu. Kierowca zdążył wysiąść z auta - relacjonuje asp. sztab. Katarzyna Chrobak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Strażakom po kilkugodzinnej akcji udało się wyciągnąć audi. Kierujący nim 18-latek został ukarany mandatem karnym za niedostosowanie prędkości. Tę nauczkę z pewnością zapamięta na całe życie. Poniżej zdjęcia z akcji strażaków dzięki uprzejmości OSP Dankowice.