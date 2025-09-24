Debata "Super Expressu": Ochrona dzieci w Polsce. Stop przemocy! "Musimy nauczyć się reagować"

W redakcji "Super Expressu" odbyła się debata dotycząca ochrony dzieci w Polsce i przeciwdziałaniu przemocy wobec najmłodszych w naszym kraju. To pokłosie wydarzeń z 2023 roku w Częstochowie, gdzie życie w wyniku maltretowania przez najbliższych stracił 8-letni Kamilek. Chłopiec przez lata był poniżany i bity przez swoich prawnych opiekunów, matkę Magdalenę B. oraz jej męża, a swojego ojczyma: Dawida B. Cierpienie dziecka rozgrywało się przy cichym przyzwoleniu pozostałych domowników, ale także przy braku reakcji sąsiadów czy mieszkańców. Kamilek umierał w straszliwych męczarniach.

Należycie nie zareagowały też instytucje, które kontrolowały rodzinę: szkoła specjalna, ośrodki pomocy społecznej, służby i różne organizacje. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Kulisy tej szokującej sprawy opisał dziennikarz Bartosz Wojsa, w książce pt. "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy", wydanej nakładem Wydawnictwa Harde. Premiera miała miejsce 10 września 2025 roku i na nowo rozbudziła dyskusję wokół błędów i braków polskiego systemu ochrony najmłodszych.

- Los ośmiolatka maltretowanego latami przez opiekunów prawnych poruszył całą Polskę dopiero wtedy, gdy chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala. Wcześniej, gdy dramat dziecka trwał, nie zareagował nikt. Ani nauczyciele szkoły specjalnej, ani wykwalifikowani pracownicy opieki społecznej, ani policjanci, którzy kilkukrotnie przyprowadzali chłopca z powrotem do domu, z którego próbował uciekać. Bartosz Wojsa zdaje raport z tego, jak bardzo zawiedliśmy: instytucjonalnie, ale przede wszystkim jako społeczeństwo. I podpowiada, co należy zrobić, by podobna tragedia nigdy już się nie wydarzyła - mówią przedstawiciele Wydawnictwa Harde, pod którego sztandarem wydano "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy".

Teraz, w ramach debaty, która będzie miała swoją premierę w poniedziałek, 29 września, o godz. 20:00, eksperci ponownie pochylili się nad sprawą 8-letniego chłopca oraz rozmawiali szerzej o koniecznych zmianach w zakresie ochrony dzieci. Szczegóły poniżej.

Czy Polska zawiodła Kamilka z Częstochowy? Gorąca dyskusja podczas debaty "Super Expressu"

Debata, w ramach której eksperci zastanawiali się, czy i czemu Polska zawiodła Kamilka z Częstochowy, będzie dostępna w serwisie Youtube oraz innych portalach społecznościowych "Super Expressu", programu kryminalnego "Pokój Zbrodni" i nie tylko. Jej premiera odbędzie się w poniedziałek, 29 września, o godz. 20:00. Wśród gości znaleźli się:

Anna Majzner – wiceprezeska zarządu Fundacji To Ja Dziecko im. Kamilka Mrozka z Częstochowy

Jolanta Zmarzlik - terapeutka, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem, współpracująca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

dr Grzegorz Wrona – adwokat specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy domowej, przewodniczący zespołu do spraw analizy zdarzeń przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który badał sprawę Kamilka

dr Mateusz Grzesiak – psycholog, konsultant, wykładowca akademicki i terapeuta

Jakie zmiany są konieczne, by podobne tragedie nie wydarzyły się w przyszłości? Albo żeby chociaż zminimalizować zjawisko przemocy wobec najmłodszych w Polsce? Między innymi na te pytania starano się odpowiedzieć podczas gorącej dyskusji w debacie "Super Expressu".

- Myślę, że doszliśmy do ciekawych i ważnych wniosków. Jeśli to wszystko, o czym rozmawiamy i co robimy, doprowadzi do tego, że choć jedna osoba w Polsce zwiększy swoją świadomość i wiedzę, ale też zyska odwagę, by reagować na krzywdę drugiego człowieka, to warto to robić. Wierzę, że zmiany są możliwe - mówi Bartosz Wojsa, autor książki "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy".

Szczegóły na temat przebiegu debaty znajdziecie wkrótce w serwisie "Super Expressu": www.se.pl.