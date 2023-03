Wspólna msza w intencji zmarłych księży. "Czy to tak wypada?"

Zawiercie. Zderzenie radiowozu z osobówką. Ojciec i jego córka trafili do szpitala

Diecezja sosnowiecka wstrząśnięta tragedią. Odprawiono msze za zmarłych duchownych

Ciało Mateusza B., młodego diakona, znaleziono przy samochodzie tuż przy domu katolickim w Sosnowcu przy ulicy Kościelnej. Obrażenia, jakie stwierdzono na jego ciele podczas oględzin, wskazują, że doszło do zabójstwa. Kilka godzin później kuria poinformowała o śmierci drugiego księdza, Roberta Sz. Duchowny miał wejść pod pędzący pociąg tuż przy stacji Sosnowiec Główny.

Biskup zwrócił się z prośbą do wiernych o "gorliwą modlitwę o życie wieczne" dla zmarłych księży. Biskup Kaszak zwrócił się także do kapłanów diecezji, by - zgodnie ze zwyczajem - odprawili msze za zmarłych księży.

- Jest zwyczajem w naszej diecezji, że za zmarłego kapłana nasi księża odprawiają Mszę św. Ponadto proszę wszystkich kapłanów, aby również odprawili Mszę św. za zmarłego naszego drogiego diakona i niech to uczynią w najbliższym czasie - czytamy w oficjalnym komunikacie sosnowieckiej kurii.

Część mszy w intencji duchownych już odprawiono, jednak wśród parafin pojawiły się pytania, "czy to tak wypada?". Wszystko ze względu na okoliczności, w jakich zginęli diakon i ksiądz.

Choć prokuratura oficjalnie wszczęła dwa śledztwa i nie łączy ze sobą obu tych śmierci, to według nieoficjalnych informacji, do których dotarł RMF24, to ksiądz miał zadać śmiertelne ciosy nożem diakonowi, a następnie popełnić samobójstwo.

Czy tak było? Na to pytanie muszą odpowiedzieć śledczy. W czwartek, 9 marca, w Zakładzie Medycyny Sądowej z samego rana rozpoczęła się podwójna sekcja zwłok. Biegli muszą ustalić przyczynę śmierci diakona, a także jej mechanizm.

Jednak o jej wstępnych wynikach, jak zaznaczył prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prokuratura nie będzie informować.

- O wynikach sekcji będzie można powiedzieć dopiero, gdy wpłyną do nas jej wyniki na piśmie - zaznaczył prokurator w rozmowie z "Super Expressem".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią