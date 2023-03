Wieczorami było słychać krzyki dzieci. Kładziono je spać na siłę, by zdążyć na rekolekcje

Ciało 26-letniego diakona znaleziono przy Domu Katolickim w samym centrum Sosnowca przy ulicy Kościelnej. Mężczyzna miał rany kłute klatki piersiowej i szyi. Jak przekazał prokurator Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, wszystkie okoliczności wskazują, że doszło do przestępstwa. Kilka godzin później, sosnowiecka kuria poinformowała o śmierci drugiego księdza w swoim oficjalnym komunikacie.

Prokuratura zleciła sekcję zwłok obu księży. Ta ma się odbyć w środę, 8 marca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Jak wynika z nieoficjalnych informacji RMF24, duchowni mieli być skonfliktowani i to ksiądz miał zadać diakonowi ciosy nożem, a później popełnić samobójstwo.

Śledczy zabezpieczyli nóż, którym dokonano zbrodni. Leżał przy ciele diakona. Jak wynika ze wstępnych informacji, młodemu duchownemu zadano aż 12 ciosów nożem.

- Na razie nie łączymy tych dwóch spraw. W obu sprawach są prowadzone dwa odrębne śledztwa. Jeśli chodzi o śmierć młodego diakona, to wczoraj prokurator przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia jak i oględziny zewnętrzne zwłok mężczyzny. Prokurator potwierdził, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia ze zbrodnią zabójstwa. W tym kierunku dzisiaj rano zostało wszczęte śledztwo - przekazał we wtorek, 8 marca prokurator Łubniewski.

Teraz biegli będą musieli odpowiedzieć na pytania, jakie były przyczyny zgonu mężczyzny i jaki to był rodzaj śmierci. O drugim postępowaniu prokuratura mówi niewiele.

- Postępowanie zostało wszczęte w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu, w związku z informacją, że wczoraj w Sosnowcu pociąg potrącił mężczyznę - mówi krótko prokurator.

Śledztwo ma wyjaśnić czy obie te sprawy coś łączy.

