Ksiądz Robert i diakon Mateusz nie żyją! Jeden z nich miał rany kłute? Makabra w Sosnowcu!

Zwłoki mężczyzny w Sosnowcu. Prokuratura: Doszło do zabójstwa

Przypomnijmy, że we wtorek, 7 marca około godz. 13.00 przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono ciało mężczyzny. Wedle informacji RMF FM był to 26-letni diakon. - We wtorek po południu prokuratura w Sosnowcu została poinformowana o odnalezieniu zwłok młodego mężczyzny. Okoliczności wskazują na zabójstwo. Prokurator rejonowy zabezpieczył ślady i dowody - mówił nam Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. Wyjaśni ona, jak doszło do śmierci.

Biskup potwierdza. Tragiczna śmierć dwóch duchownych w Sosnowcu

Archidiecezja sosnowiecka wydała komunikat w sprawie śmierci dwóch duchownych. - Pogrążony w niewypowiedzianym smutku i głębokim żalu informuję, że dnia 7 marca 2023 r. tragicznie zmarli: ks. Robert Sz. i diakon Mateusz B.. Bardzo proszę wszystkich wiernych o gorliwą modlitwę o życie wieczne dla nich. Jest zwyczajem w naszej diecezji, że za zmarłego kapłana nasi księża odprawiają Mszę św. Ponadto proszę wszystkich kapłanów, aby również odprawili Mszę św. za zmarłego naszego drogiego diakona i niech to uczynią w najbliższym czasie. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu ze względu na dobro śledztwa zakazała Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu udzielania jakichkolwiek informacji - napisał biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak.

Na razie nie wiadomo, jaki związek mają między sobą śmierć młodego diakona i księdza Roberta. Do sprawy będziemy wracać.