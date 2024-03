Skandale w diecezji sosnowieckiej. Zostanie rozwiązana?

- Tę diecezję należy zaorać - mówi w rozmowie z natemat.pl dziennikarz Tomasz Terlikowski. To reakcja na skandale, do których dochodzi w diecezji sosnowieckiej w ostatnich miesiącach. W minionym tygodniu doszło do kolejnego, po tym jak w mieszkaniu księdza Krystiana K. na plebanii w Sosnowcu znaleziono martwego 21-latka. Śledztwo w tej sprawie wszczęła tamtejsza prokuratura, który postawiła duchownemu zarzuty dotyczące złamania przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. To dlatego, że w lokum ujawniono narkotyki.

Na ciele 21-latka nie znaleziono żadnych obrażeń, dlatego prokuratura w Sosnowcu wszczęła w tej sprawie śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci. Przyczyny zgonu mężczyzny nadal nie są znane, dlatego śledczy zlecili przeprowadzenie badań histopatologicznych i toksykologicznych, ale też takich, które mają wykazać, czy zmarły odbył wcześniej stosunek płciowy.

O skandalach w diecezji sosnowieckiej było głośno nawet za granicą, ale to polscy księża, jak mówi Terlikowski, przekonują, że powinna ona zostać rozwiązana.

Biorąc pod uwagę całą sytuację, a także kontekst diecezji sosnowieckiej, to z pewnością nie wygląda to dobrze. To jest sytuacja nadzwyczajna. Ta sytuacja wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Coraz częściej wprost mówią duchowni, że należałoby tę diecezję rozwiązać. To jest coraz powszechniej słyszana w różnych miejscach w Polsce opinia. Tę diecezję należy zaorać - mówi Terlikowski, którego cytuje natemat.pl.

