Czwartkowy (25 września) poranek na drogach województwa śląskiego rozpoczął się od tragedii. Tuż przed godziną 7:00 na drodze krajowej nr 43 doszło do potwornego w skutkach zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierująca samochodem osobowym z nieznanych na ten moment przyczyn nagle zjechała na sąsiedni pas ruchu wprost pod koła nadjeżdżającej z naprzeciwka ciężarówki. Kierowca tira nie miał najmniejszych szans na uniknięcie zderzenia.

Skutki wypadku okazały się tragiczne. Samochód osobowy został dosłownie zmiażdżony, a podróżujące nim trzy kobiety zostały uwięzione w metalowej pułapce. Kierująca kią zginęła na miejscu. Dwie pozostałe kobiety poruszające się tym samochodem są ranne i trafiły do szpitala.

Działania służb na miejscu wypadku potrwają jeszcze kilka godzin. Droga krajowa nr 43 jest całkowicie nieprzejezdna w obu kierunkach. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.

Funkcjonariusze policji zorganizowali objazdy dla kierowców, którzy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jak podaje policja, kierowcy jadący od strony Kłobucka powinni kierować się na Wręczycę Wielką. Z kolei podróżujący od strony Częstochowy są kierowani przez miejscowość Pierzchno. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem. Radio ESKA podaje, że utrudnienia mogą potrwać przez kilka godzin.

