DK43 zablokowana po makabrycznym wypadku! Osobówka wbiła się w ciężarówkę. Nie żyje kobieta

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-25 10:07

Na DK43 pomiędzy Kłobuckiem a miejscowością Libidza doszło do makabrycznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Bilans tego zdarzenia jest tragiczny. W wyniku odniesionych obrażeń zginęła kobieta kierująca osobówką. Dwie pasażerki podróżujące tym samym autem walczą o życie w szpitalu.

Wypadek śmiertelny pod Kłobuckiem

i

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe
  • Na drodze krajowej nr 43 między Kłobuckiem a Libidzą doszło do tragicznego wypadku drogowego. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
  • Kierująca kią sportage zginęła na miejscu, a dwie pasażerki zostały ciężko ranne i przetransportowane do szpitala.
  • Droga jest całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy przez Wręczycę Wielką (od strony Kłobucka) i Pierzchno (od strony Częstochowy).
  • Służby pracują na miejscu, wyjaśniając przyczyny i okoliczności zdarzenia, apelując jednocześnie o ostrożność i stosowanie się do poleceń.

Kraksa osobówki z ciężarówką na DK43. Nie żyje kobieta

Czwartkowy (25 września) poranek na drogach województwa śląskiego rozpoczął się od tragedii. Tuż przed godziną 7:00 na drodze krajowej nr 43 doszło do potwornego w skutkach zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierująca samochodem osobowym z nieznanych na ten moment przyczyn nagle zjechała na sąsiedni pas ruchu wprost pod koła nadjeżdżającej z naprzeciwka ciężarówki. Kierowca tira nie miał najmniejszych szans na uniknięcie zderzenia.

Skutki wypadku okazały się tragiczne. Samochód osobowy został dosłownie zmiażdżony, a podróżujące nim trzy kobiety zostały uwięzione w metalowej pułapce. Kierująca kią zginęła na miejscu. Dwie pozostałe kobiety poruszające się tym samochodem są ranne i trafiły do szpitala.

Polecany artykuł:

Ojczym rzucił 7-latkiem o podłogę, matka na wszystko patrzyła. Małe dzieci prze…

Wypadek na DK43. Policja wyznaczyła objazdy, są ogromne utrudnienia

Działania służb na miejscu wypadku potrwają jeszcze kilka godzin. Droga krajowa nr 43 jest całkowicie nieprzejezdna w obu kierunkach. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.

Funkcjonariusze policji zorganizowali objazdy dla kierowców, którzy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jak podaje policja, kierowcy jadący od strony Kłobucka powinni kierować się na Wręczycę Wielką. Z kolei podróżujący od strony Częstochowy są kierowani przez miejscowość Pierzchno. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem. Radio ESKA podaje, że utrudnienia mogą potrwać przez kilka godzin.

Śmiertelny wypadek na DK43 w powiecie kłobuckim

Wypadek na DK43
5 zdjęć
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Super Express Google News
Rozłupał Tomkowi siekierą głowę, posiedzi 25 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE KOBIETA
POLICJA ŚLĄSKA
UTRUDNIENIA
WYPADEK ŚMIERTELNY