Bielski szpital z pieniędzmi na sprzęt. To jedna z największych placówek na południu Polski

Na zakup sprzętu bielski szpital otrzymał 200 tys. zł dotacji z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego. Rzecznik szpitala Anna Szafrańska przekazała, że aparatura powinna trafić na oddział jeszcze przed końcem 2024 r. Bielski szpital wojewódzki, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa śląskiego, jest jedną z większych i najnowocześniejszych placówek na południu Polski. Ma między innymi 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

Ordynator oddziału dr Katarzyna Kuchnicka wyjaśniła, że tromboelastometr jest nowoczesnym urządzeniem stosowanym w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia krwi w wielu stanach klinicznych. – Możliwość szybkiej diagnostyki z wykorzystaniem tromboelastometrii będzie niezwykle użyteczna u pacjentów z krwawieniami zagrażającymi życiu, zwłaszcza około urazowymi i około operacyjnymi. Przyspieszy i ułatwi to wdrożenie właściwej terapii, by natychmiastowo i skutecznie opanować krwotok – wyjaśniła Kuchnicka.

Respirator transportowy wykorzystywany będzie z kolei w codziennej pracy OIOM. Sprzęt służy do bezpiecznego transportu niewydolnych oddechowo chorych wewnątrz szpitala, między innymi do pracowni diagnostycznych, na blok operacyjny lub - w razie takiej konieczności - pomiędzy szpitalami. – Dotychczas dysponowaliśmy tylko jednym nowoczesnym urządzeniem tego typu i w nagłych potrzebach pożyczaliśmy kolejne z SOR. Teraz będziemy mieli dwa, co i tak jest minimalną liczbą przy trzynastu stanowiskach intensywnej terapii – powiedziała Kuchnicka.

Rzecznik szpitala Anna Szafrańska przypomniała, że w 2023 r. lecznica dostała z resortu zdrowia 500 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Zakupiono wówczas dla OIOM urządzenie do rozszerzonego monitorowania hemodynamicznego, wielofunkcyjny aparat USG, wideobronchoskop intubacyjny, najnowszy defibrylator oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

W 2023 rok bielski szpital wojewódzki zgłosił pięciu dawców wielonarządowych, u których orzeczono śmierć mózgu. Rok wcześniej ich liczba wynosiła sześć.