Dotknęła ich powódź, mimo to sami ruszyli z pomocą dla Ziemi Kłodzkiej

Czy to ją tłumaczy?

Choć powiat bielski również został dotkliwie dotknięty powodzią. W Czechowicach-Dziedzicach ewakuowano mieszkańców, woda zalała szkoły podstawowe w Czechowicach-Dziedzicach i Ligocie, a także czechowicki dom dziecka. Strażacy wypompowywali wodę m.in. z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej. Wypompowywanie wody w Czechowicach-Dziedzicach zakończono dosłownie w czwartek, 19 września. Dokładnie tego samego dnia rada powiatu bielskiego podjęła bardzo ważną decyzję.

Radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu 100 tysięcy złotych dla Ziemi Kłodzkiej.

- Chcemy pomóc, bo powódź w Kłodzku ma zupełnie inny wymiar niż u nas. Krajobraz jak po wojnie. Łzy same cisną się do oczu, gdy się na to patrzy. W powiecie kłodzkim potrzebują środków na wsparcie w bieżących sprawach - powiedział starosta bielski Andrzej Płonka.

Jak poinformowała rzeczniczka bielskiego starostwa, pieniądze zostaną przeznaczone na remont zalanego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz na zakup pieca dla tej instytucji.

- To jednostka powiatowa, która ma za zadanie wspierać swoich mieszkańców dotkniętych tragedią. Tymczasem jej siedziba została zalana. Woda wdarła się do piwnicy, w której znajdowała się kotłownia, a na parterze sięgała do wysokości 1,5 m. Budynek wymaga kompleksowego remontu. Pilnie trzeba też kupić nowy piec centralnego ogrzewania– poinformowała Magdalena Fritz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

W powiecie bielskim pod wodą znalazło się kilkadziesiąt hektarów, głównie w Czechowicach-Dziedzicach i rejonie Dankowic.