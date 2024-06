Kierowca uderzył w 13-letniego rowerzystę. "Chłopiec jest w stanie krytycznym"

Ten znak drogowy to prawdziwy postrach kierowców. Musisz go znać. Za nieprzestrzeganie grozi drakoński mandat i nawet 15 punktów karnych

Dramatyczny wypadek pod Częstochową. 66-latek potrącił 13-letniego chłopca. Kierowca zignorował znak "STOP"

Koszmarna kolizja we wsi we wsi Ługi-Radły w powiecie kłobuckim. W piątek, 28 czerwca, ok. godz. 9:00 rano przy ul. Kościelnej 66-letni kierowca osobowej toyoty uderzył w 13-latka jadącego na rowerze. 66-latek zignorował znak "STOP" i nie ustąpił pierwszeństwa młodemu rowerzyście. Niestety, chłopiec doznał bardzo poważnych obrażeń ciała i stłuczeń. Na miejscu natychmiast pojawił się śmigłowiec LPR, który w stanie zagrażającym życiu zabrał 13-latka do częstochowskiego szpitala.

- Chłopiec trafił do nas ok. godz. 10:00. Przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej. Ma silne obrażenia głowy, klatki piersiowej, wielonarządowe. Lekarze robią wszystko, żeby go uratować, ale jego stan jest bardzo, bardzo ciężki, nawet bym powiedział krytyczny - przekazał w rozmowie z tvn24.pl Łukasz Majewski, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

- Kierowca toyoty, mieszkaniec powiatu kłobuckiego, nie zastosował się do znaku "STOP" i wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, uderzył w prawidłowo jadącego 13-letniego rowerzystę, mieszkańca Siemianowic Śląskich. Do osobowej toyoty przypięta była przyczepka samochodowa. Z ustaleń mundurowych wynika również, że w zdarzeniu brał udział jeszcze jeden nastolatek, 14-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego, który jechał rowerem przed 13-latkiem, i który jako pierwszy został uderzony ciągniętą przyczepką. Na skutek zdarzenia 14-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego nie odniósł obrażeń ciała, natomiast 13-latek uderzony bezpośrednio przez samochód z poważnymi obrażeniami ciała, które zagrażały jego życiu, został zabrany śmigłowcem LPR do częstochowskiego szpitala. Policjanci ustalili, że 66-latek był trzeźwy, natomiast dodatkowo od mężczyzny poprano krew do badań toksykologicznych - przekazał portalowi klobucka.pl podkom. Kamil Raczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

GALERIA. Kierowca uderzył w 13-letniego rowerzystę. "Chłopiec jest w stanie krytycznym". ZOBACZ ZDJĘCIA:

Koszmarne zderzenie rowerzystów. Obaj trafili do szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.