Horror! Na motorowerze zderzył się z autem. Nie żyje jego 16-letni pasażer

16-latek zginął w tragicznym wypadku. Dramatyczny wypadek w Gliwicach

Tragiczny finał przejażdżki na motorowerze. We wtorek (25 czerwca) na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Ceramików w Gliwicach doszło do dramatycznej w skutkach kolizji. 49-latek kierujący motorowerem uderzył w pojazd, który jechał przed nim - najprawdopodobniej z powodu niezachowania odpowiedniej odległości. To spowodowało, że motorowerzysta zjechał na przeciwległy pas i doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka autem. Niestety, w wypadku zginął 16-letni pasażer motoroweru, a 49-letni kierowca pojazdu w ciężkim stanie trafił do szpitala.

- DW408 w Gliwicach (Daszyńskiego/Ceramików) była całkowicie zablokowana po śmiertelnym wypadku z udziałem motoroweru oraz dwóch samochodów osobowych. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący motorowerem jadąc z pasażerem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego uderzył w niego. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu gdzie zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć poniósł 16-letni pasażer motoroweru. Kierujący motorowerem 49-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierujący samochodami byli trzeźwi - przekazała w mediach społecznościowych Policja Śląska.

Motocyklista wyleciał w powietrze. Szczątki maszyny rozsypały się po ulicy