Drewniany dom płonął jak pochodnia! W pożarze zginęły dwie osoby [ZDJĘCIA]

Minister Nowacka przerwie szkolną tradycję? Na to liczą rodzice. "Obłuda"

Prezenty świąteczne od ojca Rydzyka. Co za cuda! Darmowa dostawa za 250 zł

- Tuż przed godziną 6. otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze domu mieszkalnym w Żabnicy. Przebywało w nim sześciu ludzi, w tym pięcioro członków rodziny i osoba, która przyszła na święta do nich. Dwie osoby opuściły dom o własnych siłach, dwie zostały ewakuowane przez strażaków. Niestety, dwie osoby poniosły śmierć – powiedział Adam Chudy. Ofiary to jeden z członków rodziny oraz ich gość. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala. W akcji gaszenia uczestniczyło 10 zastępów strażaków.

- Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono, że pożarem objęte jest poddasze drewnianego budynku. Działania trwały około 3 godzin - dodają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cięcinie. Przyczyny pożaru ustalą policjanci.