Drogowy armagedon w Katowicach potrwa 4 lata. Rusza przebudowa kluczowego wiaduktu

To będzie prawdziwy armagedon drogowy. Dziś bowiem rozpoczyna się remont wiaduktu nad ulicą Mikołowską w Katowicach. To najważniejszy przesmyk drogowy łączący część północną miasta z południową. To oznacza sporo zmian dla pieszych, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Organizacja ruchu w tym miejscu stanie trochę na głowie. Droga pod wiaduktem zostanie zamknięta dla ruchu drogowego i pieszego. Najbliższe otwarte wiadukty znajdują się na ul. Św. Jana oraz Francuskiej, a przejście dla pieszych na stacji Katowice oraz pod torami łączącymi ul. Wojewódzką i Dworcową.

Ruch kołowy poprowadzony będzie m.in. ul. Dworcową, Tadeusza Kościuszki, Stefana Batorego, Andrzeja oraz Plac Karola Miarki. Istotne zmiany zajdą w organizacji ruchu drogowego na ul. Andrzeja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Batorego nastąpi zmiana ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Kościuszki) oraz ul. Batorego (zmiana ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy do ul. Andrzeja).

Zmiany obejmą także skrzyżowanie ulic Mikołowskiej, Sądowej, Jana Matejki oraz Juliusza Słowackiego. Na ul. Sądowej prawym pasem prowadzony będzie ruch samochodowy, a na środkowym powstanie buspas.

Jak to będzie wyglądać, możecie zobaczyć na poniższej grafice.

i Autor: mat.prasowe Zmiany w organizacji ruchu w Katowicach w związku z przebudową wiaduktu nad ul. Mikołowską

Przebudowa wiaduktu na Mikołowskiej w Katowicach - zmiany w komunikacji miejskiej

Bardzo duże zmiany będą w komunikacji miejskiej i obejmą 28 linii autobusowych, które do tej pory korzystały z przejazdu pod wiaduktem na ul. Mikołowskiej. 21 z nich to linie regularne. Chodzi o linie nr 9,10,11,12, 37, 45, 46, 48, 51, 115, 133, 154, 177, 193, 296, 297, 632, 657, 672, 689, 900. Dwie linie są metropolitalne: M10, M12, a pięć jest nocnych (130N, 297N, 657N, 672N i 905N). Na większości linii wprowadzone będą objazdy. Autobusy, zamiast kierować się pod wiadukt na ul. Mikołowskiej, będą przejeżdżać na północną stronę Katowic ulicą Św. Jana.

Innym liniom skrócone zostaną trasy – do przystanków Katowice Plac Andrzeja, Brynów Centrum Przesiadkowe, Katowice Plac Wolności i Katowice Dworzec. Dla pasażerów będzie to oznaczać albo wydłużenie czasów przejazdów, albo konieczność przesiadania się na inne linie.

Zmiany dotkną też kolejnych, 26 linii autobusowych o numerach: 0, 27, 43, 50, 61, 110, 120, 130, 600, 674, 880, 910, 911, 930, 940, M1, M2, M3, M4, M13, M22, M25, M101, 1N, 7N i 840N. Te autobusy będą obsługiwać dodatkowe przystanki oraz będą obsługiwać inne niż dotychczas stanowiska przystankowe pod Dworcem PKP w Katowicach. Ponadto na liniach tych wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy zakładające korektę godzin odjazdów.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian znaleźć można na stronie ZTM, w zakładce "Aktualności - komunikaty". Dodatkowe informacje można też uzyskać pod nr tel. 800 16 30 30. Linia telefoniczna jest bezpłatna i dostępna całodobowo. W czasie pierwszych dni prac przy wiadukcie na ul. Mikołowskiej będzie też można spotkać terenowych informatorów, którzy ruszą w miasto i będą obecni w pobliżu najważniejszych przystanków objętymi zmianami.

i Autor: Materiały prasowe Przebudowa wiaduktu na Mikołowskiej w Katowicach - zmiany w komunikacji miejskiej

Przebudowa wiaduktów w Katowicach

PKP PLK realizuje w województwie śląskim największą inwestycję kolejową w historii. Na początku września rozpoczęła się jedna z kluczowych części inwestycji, przebudowa linii kolejowej na szlaku Katowice Szopienice Południowe - Katowice Piotrowice. Prace na węźle katowickim to część większej inwestycji realizowanej od Będzina do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Modernizacja linii kolejowej E 65 potrwa cztery lata, ma wartość ok. 7 mld zł i jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W związku z inwestycją rozpoczęła się przebudowa trzech wiaduktów w Katowicach dzielących te miasto na pół. Chodzi o wiadukty przy ulicy Granicznej, Bagiennej i Kłodzkiej. Pierwsza przebudowa ruszyła 9 września na ul. Bagiennej. Zamknięto jezdnię od strony Mysłowic w kierunku centrum Katowic, a ruch drogowy przeniesiono na drugą stronę obiektu.

Graniczna zamknięta i kawałek centrum stoi

25 września ruszyła przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Graniczną. Remont od początku wywołał utrudnienia tej części miasta. Przy większym natężeniu ruchu, swoje w korku trzeba odstać. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez ul. Damrota i Francuską. Piesi muszą się kierować przejściami przy ul. Paderewskiego i Damrota, a po demontażu obiektu znów będą mogli poruszać się wyznaczonym przejściem na ul. Granicznej.

Przebudowa wiaduktu na Kłodnickiej w Katowicach

30 września rozpoczęły się prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Kłodnicką. Ruch drogowy i pieszy pod wiaduktem został wstrzymany. Na skrzyżowaniu ul. Kłodnickiej i Kolejowej zamknięto jeden wjazd ul. Kłodnickiej oraz wprowadzono zmianę pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu. W ulicę Kłodnicką nie można także wjechać z ul. Franciszkańskiej. Samochody jadące w kierunku Ligoty od strony Mikołowa, kierowane są z DK81 w ul. Owsianą i dalej przez ul. Panewnicką. Natomiast od skrzyżowania ul. Panewnickiej i Piotrowickiej dojazd do Brynowa prowadzi ulicami Piotrowicką i Ligocką.