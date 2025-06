Estakada w Chorzowie zamknięta

Władze Chorzowa podjęły decyzję o natychmiastowym wyłączeniu z użytkowania estakady nad rynkiem. Powodem jest ekspertyza, która wykazała poważne zagrożenie awarią lub katastrofą budowlaną. Obiekt będący częścią drogi krajowej nr 79 (ul. Katowickiej), jest jedną z głównych arterii łączących Chorzów z Katowicami i Bytomiem. Codziennie korzysta z niej kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Decyzją prezydenta Chorzowa Szymona Michałka, ruch został wstrzymany zarówno na samej estakadzie, jak i pod nią oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Wojewoda śląski Marek Wójcik zwołał zespół zarządzania kryzysowego, aby omówić sytuację i zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. - Nadzór budowlany przeprowadzi kontrolę obiektu estakady, ale także dokona weryfikacji ekspertyzy przedłożonej przez prezydenta miasta – zapowiedział wojewoda. Dodał, że ewentualna decyzja o ponownym otwarciu estakady leży wyłącznie w gestii prezydenta Chorzowa.

Groźba katastrofy była realna

Z wyjaśnień prezydenta Chorzowa wynika, że przyczyną złego stanu technicznego estakady jest korozja naprężeniowa stali, z której zbudowano obiekt. Zdaniem włodarza miasta konieczne było natychmiastowe zamknięcie estakady, ponieważ dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do tragedii.

- Przykładem obiektu, w którym zastosowano podobną stal, jest Most Caroli w Dreźnie, który uległ katastrofie we wrześniu 2024 roku. Do zawalenia doszło w ciągu zaledwie 5 minut od momentu wykrycia pęknięcia kabli przez system monitorujący. To oznacza, że nawet przy zastosowaniu systemów czujników monitorujących stan obiektu mostowego nie ma możliwości bezpiecznej ewakuacji użytkowników w przypadku nagłej awarii - napisał na FB Szymon Michałek.

Komunikacyjny horror i objazdy

Zamknięcie estakady wywołało natychmiastowe utrudnienia w ruchu drogowym. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, zaapelował do kierowców o korzystanie z autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej i drogi nr 925. Władze Chorzowa uruchomiły infolinię (32 416 59 87), a Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) infolinię (800 16 30 30), aby informować mieszkańców o aktualnej sytuacji.

Wicedyrektor ZTM, Aleksander Sobota, podkreślił, że zamknięcie estakady to poważny problem dla całego systemu komunikacyjnego metropolii. Od wtorku, 3 czerwca wprowadzono trasy objazdowe dla 26 linii komunikacji miejskiej – 7 tramwajowych i 19 autobusowych. Uruchomiono także tymczasową linię tramwajową nr 40 oraz 9 tymczasowych przystanków.

Koleje Śląskie wstrzymują ruch pociągów

Zamknięcie terenu pod estakadą, gdzie przebiega niedawno wyremontowana linia kolejowa, skomplikowało również sytuację Kolei Śląskich. Pociągi jadące od strony Tarnowskich Gór będą zatrzymywane w Bytomiu, a pasażerowie na odcinku Bytom – Chorzów Batory będą przewożeni komunikacją zastępczą. Prezes KŚ Krzysztof Klimosz zaapelował do władz Chorzowa o jak najszybsze przywrócenie możliwości działania torowiska pod estakadą.