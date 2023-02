Dusił ją i kopał. Gdy przyjechali policjanci groził szwagierce śmiercią

Powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, w tym wypadku nie jest na wyrost. W czwartek, 16 lutego, dyżurny bieruńskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące 45-letniego agresora. Mężczyzna groził swojej 61-letniej szwagierce. Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna groził kobiecie śmiercią.

To nie jedyne, co ma na sumieniu. Dzień doszło bowiem do ataku. 45-latek rzucił się na szwagierkę. Kopał ją i dusił grożąc, że ją zabije.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i nałożono zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z 61-latką.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności

