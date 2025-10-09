W czwartek, 9 października, w Chorzowie na Stadionie Śląskim odbędzie się mecz Polska-Nowa Zelandia, co spowoduje utrudnienia w ruchu w Chorzowie i Katowicach od godziny 17:00 do północy.

W Katowicach największe korki spodziewane są na ulicach Bocheńskiego, Brackiej, Złotej, Chorzowskiej i Gliwickiej, z możliwością czasowego zamknięcia zjazdu z A4 w Bocheńskiego.

W Chorzowie, od 17:30, na ulicy Parkowej (od ronda przy CH AKS do Kościuszki) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z zakazem zatrzymywania się, a źle zaparkowane pojazdy będą odholowywane na koszt właściciela.

Policja i organizatorzy apelują o korzystanie z komunikacji miejskiej i bezwzględne stosowanie się do poleceń policji, a także o planowanie dojazdu od strony Katowic z uwagi na zamkniętą estakadę w Chorzowie.

Utrudnienia w Katowicach. Te ulice lepiej omijać szerokim łukiem!

Jak informuje katowicka policja, największych utrudnień należy spodziewać się na głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Kierowcy powinni przygotować się na potężne korki i spowolnienia w ruchu między godziną 17:00 a 00:00. Problemy wystąpią przede wszystkim w ciągu ulic: Bocheńskiego, Brackiej, Złotej, Chorzowskiej oraz Gliwickiej. To kluczowe drogi, których paraliż może wpłynąć na ruch w całej okolicy.

Policja ostrzega, że w skrajnych przypadkach może dojść do czasowego zamknięcia zjazdu z autostrady A4 w ulicę Bocheńskiego. To decyzja, która będzie podejmowana na bieżąco, w zależności od natężenia ruchu. Mieszkańcy muszą również liczyć się z problemami przy wjeździe i wyjeździe z osiedla 1000-lecia. Służby zapowiadają, że na kluczowych skrzyżowaniach ruchem będą kierować policjanci. W związku z tym mundurowi apelują o bezwzględne stosowanie się do wydawanych przez nich poleceń. Zmiany dotkną również transportu publicznego, a szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Zmiany w organizacji ruchu w Chorzowie. Nie parkuj byle gdzie, bo stracisz auto!

Bezpośrednio w rejonie Stadionu Śląskiego zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już od godziny 17:30. Jak podają chorzowscy funkcjonariusze, na odcinku ulicy Parkowej – od ronda przy Centrum Handlowym AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki –wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Co więcej, po obu stronach tej ulicy będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania się.

Policja przestrzega, że samochody zaparkowane w niewłaściwy sposób, a zwłaszcza te blokujące przejazd, będą na bieżąco usuwane na koszt właściciela. Ma to na celu zapewnienie drożności dróg dla ewentualnego dojazdu służb ratunkowych. Mundurowi przypominają również o zamkniętej estakadzie w Chorzowie i apelują do kierowców, aby planowali dojazd na mecz od strony Katowic. W przypadku dużego natężenia ruchu, możliwe jest także wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w Parkową dla jadących od centrum Chorzowa. Organizatorzy i policja zgodnie zachęcają, by z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, kibice w miarę możliwości skorzystali z komunikacji miejskiej.