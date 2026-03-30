Dworzec PKP w Częstochowie znika z powierzchni ziemi. Pamiętny kryształ ustępuje miejsca nowej bryle

Postmodernistyczny dworzec w Częstochowie przechodzi do historii

Gmach stacji kolejowej przez wiele lat stanowił nieodłączny element miejskiej przestrzeni i budził ogromne emocje wśród podróżnych. Częstochowski obiekt wyróżniał się fasadą ze szkła refleksyjnego, czerwonymi akcentami oraz nietypowym kryształem umieszczonym nad głównym wejściem. Taka odważna forma odzwierciedlała czas transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych, wprowadzając nową jakość do zastałego otoczenia. Zwolennicy doceniali ten awangardowy styl, podczas gdy przeciwnicy wprost zarzucali mu kiczowatość, jednak wszyscy zgadzali się, że budowla trwale wpisała się w tożsamość miasta.

Niedługo podróżni zobaczą w tym miejscu zupełnie inną konstrukcję o prostych i zwartych kształtach. Portal Murator poinformował, że wyburzony obiekt zostanie zastąpiony przez pasiasty prostopadłościan z minimalistyczną elewacją i ergonomicznym układem przestrzennym. Architekci zaplanowali komfortowe wejścia oraz w pełni użyteczną halę dworcową, która sprosta wymaganiom współczesnego transportu. Taka radykalna zmiana stylistyki budzi sentyment u wielu mieszkańców, jednak specjaliści gwarantują, że nowa infrastruktura zapewni znacznie wyższy standard obsługi pasażerów.

Nowy budynek dworca PKP w Częstochowie zastąpi błyszczącą fasadę

Aktualnie na placu budowy panuje intensywny ruch, a ciężki sprzęt nieustannie zrównuje z ziemią pozostałości dawnej konstrukcji. Rozbiórka postmodernistycznej elewacji postępuje każdego dnia, przygotowując teren pod stworzenie nowoczesnego węzła komunikacyjnego. Projektanci zakładają, że odświeżony obiekt znacząco poprawi komfort pasażerów oraz stanie się ważnym punktem orientacyjnym na mapie miasta. Pierwsi turyści skorzystają z przebudowanej stacji w ciągu najbliższych lat, zapominając o dawnych, refleksyjnych szybach.

Poniższa galeria prezentuje aktualne fotografie dokumentujące postęp prac modernizacyjnych na częstochowskim dworcu kolejowym.