Co za ruchy! Dyrektorka z Sosnowca wyszła na parkiet podczas studiówki i podbiła Tik Toka

50 ratowników górniczych PGG poleci do Turcji. "Idziemy po żywych. Jak zawsze!"

Przyłożył pracodawcy nóż do gardła! Przerażajace sceny w Bojszowach

Dyrektorka liceum w Sosnowcu zatańczyła jak Wednesday Adams

Matura tuż tuż, ale to nie ona zajmuje obecnie głowy uczniów ostatnich klas szkół średnich. Jedni mają już studniówkę za sobą, drudzy nadal się do niej przygotowują. Maturzyści wyjmują z szafy garnitury, a ich koleżanki przymierzają najlepsze kreacje. Luźniejsza atmosfera dopisuje nie tylko uczniom, ale także nauczycielom. Ci ostatni są nieodzowną częścią bali maturalnych. Nie tylko pilnują, czy młodzież bawi się na studniówce z głową, ale i sami dołączają do tańca. Dyrektorka IX LO w Sosnowcu ruszyła na parkiet i podbiła Tik Toka. Jej taniec Wednesday obejrzano już ponad dwa miliony razy! - Nasza kochana Pani Dyrektor na studniówce Szymborskiej!!! - filmik o takim opisie skradł serca użytkowników Tik Toka.

Internauci pieją z zachwytu nad tańcem dyrektorki

Jeszcze po imprezie kurz nie opadł, a taniec Wednesday w wykonaniu dyrektorki liceum w Sosnowcu wywołał furorę i lawinę komentarzy! Użytkownicy Tik Toka są zachwyceni. - Jaka piękna, nie mogę - napisała jedna z użytkowniczek. - Subtelną, z klasą. Wygląda jak 18 - dodała kolejna z komentujących. - O Boże to dyrektorka zazdroszczę - napisał kolejny z użytkowników. - Ja chcę na dywanik - stwierdził jeden z komentujących. Taniec Wednesday w wykonaniu dyrektorki LO w Sosnowcu możecie zobaczyć poniżej.

Taniec Wednesday. O co chodzi?

Dlaczego ten taniec jest tak popularny? W sieci pojawiło się wiele podobnych filmików tańczącej Wednesday Adams. Główna bohaterka tańczy podczas szkolnego balu. Jej specyficzne ruchy budzą zaskoczenie (i podziw) zarówno rówieśników, jak i nauczycieli. Jak donosi eska.pl, Jenna Ortega, grająca tytułową rolę w niedawnym hicie Netfliksa, zaprezentowała na ekranie swój autorski układ taneczny. Przy jego tworzeniu ispirowała się m.in. archiwalnymi nagraniami gothów tańczących w klubach w latach 80.