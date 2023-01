Musicie to zobaczyć!

W piątek 6 stycznia można jeść mięso? Czy w Święto Trzech Króli obowiązuje dyspensa?

Święto Trzech Króli czyli Objawienie Pańskie, jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. To także dzień wolny od pracy i nauki. Czy wierni powinni zachować tego dnia wstrzemięźliwość w spożywaniu mięsnych potraw? To pytanie zadaje sobie sporo osób, wszak Trzech Króli wypada w piątek, 6 stycznia. Okazuje się, że te kwestie reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Czy zatem można jeść mięso?

Czy można jeść mięso 6 stycznia?

W piątek 6 stycznia obchodzimy Dzień Objawienia Pańskiego, które jest świętem nakazanym. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z kanonem 1251 Kodeksu Kanonicznego "Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa."

Oznacza to, że w Święto Trzech Króli 2023, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych. W piątek, 6 stycznia można spożywać mięso.

