Edyta wyszła z domu i zaginęła. Policja apeluje: "Zagrożenie dla życia i zdrowia"

Policjanci prowadzą intensywne poszukiwania Edyty Stokłosy, średniej budowy ciała, o blond włosach. W chwili zaginięcia kobieta miała na sobie różową bluzę z kapturem oraz niebieskie jeansy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców regionu o szczególną czujność i zwracanie uwagi na każdą osobę pasującą do rysopisu zaginionej.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Edyty Stokłosy, powinien niezwłocznie skontaktować się z policją. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu 47 857 12 55, numer alarmowy 112, lub zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja, nawet pozornie nieistotna, może przyczynić się do szybkiego odnalezienia zaginionej i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Policja apeluje o natychmiastowe powiadamianie służb w przypadku zauważenia kobiety lub jakichkolwiek wskazówek dotyczących jej miejsca pobytu.

Zaginiona Edyta Stokłosa jest poszukiwana w całym regionie, a policyjne patrole sprawdzają zarówno okolice Międzyrzecza Górnego, jak i tereny przyległe. Funkcjonariusze ostrzegają, że w sytuacjach zagrożenia życia każda minuta jest cenna, dlatego liczą na szybkie reakcje świadków.

Śląska Policja przypomina również, że zaginięcia osób dorosłych wymagają natychmiastowej reakcji, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie, że zaginiona może znajdować się w niebezpieczeństwie. Dzięki współpracy mieszkańców z policją możliwe jest szybkie odnalezienie zaginionej osoby i udzielenie jej pomocy.

Apel o pomoc w odnalezieniu 33-letniej Edyty Stokłosy pozostaje aktualny, a każda osoba, która widziała kobietę lub wie, gdzie może się znajdować, proszona jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej.

Policja zapewnia pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.