"Elka" została rozbudowana. W gondoli lub na krzesełku można z niej podziwiać Zoo

To druga trasa starej, dobrej, choć zbudowanej w zasadzie od nowa "Elki". Tym razem zwiedzający mogą odbyć kilkunastominutową podróż w gondoli lub na kanapie kolejki linowej, by podziwiać zwierzaki ze śląskiego Zoo. Choć w zimie podopieczni zoo raczej chowają się w pawilonach, to wiosną i latem zapewne zapełnione wybiegi będą mocną atrakcją. Otwarta trasa liczy sobie 1840 metrów. Zbudowanie jej kosztowało równo 69 mln zł. Podróż w jedną stronę ma zajmować ok. 15 minut. Co ważne, starszy odcinek kolejki od Planetarium do Stadionu Śląskiego mający 2183 metry długości, także wznowił przejazdy.

Nowa linia kultowej "Elki" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To drugi odcinek przywrócony do życia z trzech, które były do dyspozycji gości parku, gdy powstawała oryginalna Elka. Co więcej prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski zapowiedział, że kwestią czasu jest zbudowanie trzeciej trasy. - Cieszymy się, że Kolej Linowa „Elka” powraca do dawnej świetności. Tym bardziej że w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę trzeciego, ostatniego odcinka Kolei Linowej Elka - zdradza Bilangowski.

Prezes Parku o nowej "Elce" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiedy trzeci odcinek kolejki będzie gotowy, wówczas będzie można powiedzieć, że Elka wróciła do dawnej okazałości. Gdy była nowością w latach 60. XX wieku ludzie mogli korzystać z niej na trzech trasach właśnie. Jej otwarcie odbyło się z wielką pompą. Wstęgę przecinał ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach Edward Gierek. Tamta "Elka" liczyła w sumie 5539 metrów długości i była wtedy najdłuższą nizinną kolejką w całej Europie.