Gang BLIK-owych złodziei rozbity? 80 oszukanych, 26-latek za kratkami

Oszukiwali metodą "na BLIK". Policja zatrzymała już trzecią osobę, to 26-latek. Na czym polega oszustwo "na BLIK"?

Czy słyszałeś o oszustwie "na BLIK"? A może ktoś próbował Cię nabrać tą metodą? Na czym polega to oszustwo? Naciągacze włamują się na konta różnych ludzi na Facebooku i w Messengerze, a potem wyłudzają pieniądze od znajomych i członków rodziny ofiar, prosząc o pożyczkę "metodą na BLIK". Jeśli dostaniesz wiadomość wysłaną z konta nawet bardzo dobrze znanej sobie osoby z prośbą o BLIK, to bardzo możliwe, że to wcale nie jest kolega, mama lub siostra, tylko podszywający się pod kogoś naciągacz. Teraz policjanci rozbili gang oszustów kradnących metodą "na BLIK". Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz poinformował, że w woj. zachodniopomorskim zatrzymano 26-latka we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są dalsze czynności procesowe, w tym zatrzymania"

"Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są dalsze czynności procesowe, w tym zatrzymania. Więcej informacji na temat sprawy zostanie udzielonych po przeprowadzeniu tych czynności” - powiedział prok. Binkiewicz. 26-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania programów komputerowych służących do popełniania przestępstw, bezprawnego uzyskiwania informacji oraz oszustw. Na wniosek prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. W sprawie są już trzej podejrzani, dwóch przebywa w areszcie. Śledztwo w tej sprawie trwa od niemal dwóch lat. Pokrzywdzonych jest oficjalnie około 80 osób, ale może to być wierzchołek góry lodowej.

