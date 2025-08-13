GUS opublikował nowe statystyki dotyczące liczby zgonów w Polsce w 2025 roku, wskazując na niepokojące trendy demograficzne.

Od początku roku zmarło już ponad 237 tysięcy osób, z czego najwięcej zgonów odnotowano w makroregionie południowym.

Analiza danych ujawnia, że ryzyko zgonu gwałtownie wzrasta po 65. roku życia, a najbezpieczniejszym okresem jest wczesne dzieciństwo.

Zgony w Polsce

Zgony w Polsce to jeden z kluczowych wskaźników demograficznych, pozwalający ocenić kondycję zdrowotną społeczeństwa i skuteczność systemu ochrony zdrowia. Analiza tych danych ujawnia wpływ chorób, warunków środowiskowych czy sytuacji kryzysowych, a także pomaga w planowaniu działań profilaktycznych i lepszym przygotowaniu placówek medycznych. Co ciekawe, dostępne są już najnowsze statystyki obejmujące rok 2025, które pozwalają szczegółowo prześledzić sytuację w ostatnich miesiącach.

Gdzie w Polsce umiera najwięcej osób? Najnowsze dane ujawniają duże różnice

W ostatnim czasie Główny Urząd Statyczny udostępnił najnowsze zestawienie: "Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2025 r.". Statystyki na 12 sierpnia dotyczą pierwszych 30 tygodni roku i pokazują wyraźne różnice w liczbie zgonów w poszczególnych regionach kraju. Wiemy, że od początku roku zmarło w Polsce 237 tys. 519 osób - to przerażający wynik.

Najwięcej zgonów odnotowano w makroregionie południowym, gdzie życie straciło 49 067 osób. Tak wysoki wynik może wskazywać na problemy zdrowotne populacji, wysoki odsetek chorób przewlekłych, wpływ warunków środowiskowych, a także możliwe przeciążenie systemu ochrony zdrowia. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się sytuacja w innych województwach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Gdzie w Polsce umiera najwięcej osób? Podział na województwa

Wiek a ryzyko zgonu

Dane pokazują, że ryzyko zgonu w Polsce rośnie gwałtownie po 65. roku życia. Najwięcej zgonów miało miejsce w grupie 75–79 lat, kolejne grupy to 70–74 lata oraz 65–69 lat. Najbezpieczniejszym okresem życia - przynajmniej w kontekście statystyk śmiertelności - jest natomiast wczesne dzieciństwo poza okresem niemowlęcym. W grupie 5–9 lat w całym kraju odnotowano jedynie 51 zgonów.