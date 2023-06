Nastolatkowie weszli do wieży ciśnień. Na ten widok wybiegli przerażeni! Policja w akcji

Strażacy wyciągnęli go spod gruzów kamienicy. Maksiowi została blizna i strach

jak podaje w komunikacie KMP w Gliwicach, w czwartek (1 czerwca) do wnętrza zamkniętej wieży ciśnień w pobliżu ulicy Szarej weszła grupa nastolatków. Po wejściu na pierwsze piętro młodzież dokonała makabrycznego odkrycia. - Kilka metrów poniżej zobaczyli leżące zwłoki ludzkie. Przerażeni opuścili budowlę i zawiadomili policję. Prócz policji na miejsce przyjechała straż pożarna, która wykuła otwór w ścianie, umożliwiając wyniesienie zwłok firmie pogrzebowej - podaje gliwicka policja. Na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny. Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji prokuratury, a ich sekcja wykaże, dlaczego doszło do zgonu. Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobną przyczyną śmierci był upadek z wysokości.

- Denat to mężczyzna w wieku około 35-40 lat, ok. 170 cm wzrostu, o ciemnych krótkich włosach, ubrany w puchowy bezrękawnik, niebieską bluzę, niebieskie jeansy, pomarańczowe buty typu adidas - opisuje policja. Poniżej mapa, gdzie widać, w którym miejscu znaleziono zwłoki.

i Autor: Policja Gliwice