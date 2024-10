Halinka była z nami od zawsze. Kiedy innym brakowało chęci i zdrowia ONA rozlewała zupę dla tych najuboższych.Nigdy na NIC się nie skarżyła. Ukochana przez naszych bezdomnych przyjaciół. Pamiętam jak podczas Spotkania Wigilijnego bezdomni omijali lokalnych polityków i podchodzili z opłatkiem do NASZEJ HALINKI.Powiedzieć, że będzie jej brakowało, to tak jak by się JEJ nie znało - co my bez Ciebie Halinko poczniemy?Módl się za nami tam z NIEBA i czekaj z ciastem i zupą