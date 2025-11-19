Główna wygrana w województwie śląskim. Zainwestował 5 złotych, a już może planować Sylwestra w tropikach

2025-11-19 10:46

Na terenie województwa śląskiego padła główna wygrana w zdrapce Lotto. Szczęśliwiec zainwestował jedynie 5 złotych, tymczasem ta niewielka suma okazała się dla niego biletem do spełnienia marzeń. Los, który kosztował mniej niż kawa w barze, przyniósł mu aż 250 tysięcy złotych. Teraz może planować święta i Sylwestra w tropikach.

  • W województwie śląskim padła główna wygrana w zdrapce Lotto w wysokości 250 tys. zł.
  • Gracz zainwestował w szczęśliwy los jedynie 5 złotych.
  • Kupon został nabyty przy ul. 17 Lipca 17A w Czeladzi.

Mieszkaniec Czeladzi nowym bogaczem. Zainwestował 5 zł, a wygrał ćwierć miliona

Fart dopisał graczowi z województwa śląskiego. Szczęśliwa zdrapka na nazwie "Czas na premię" została zakupiona w jednym z punktów przy ul. 17 Lipca 17A w Czeladzi. Koszt pojedynczego kuponu to zaledwie 5 złotych. To mniej, niż trzeba zapłacić za kawę na mieście. Nikt, a już na pewno sam kupujący, nie spodziewał się, że ten niepozorny kartonik kryje w sobie fortunę. Po zdrapaniu odpowiednich pól oczom gracza ukazała się główna wygrana w tej grze, czyli ćwierć miliona złotych.

Zdrapka "Czas na premię" została wyemitowana w nakładzie 6 000 000 losów. Trzy z nich dawały prawo do głównej wygranej. Gracze znaleźli już dwa losy warte 250 tysięcy złotych, na swojego właściciela czeka więc jeszcze jedna zdrapka, która swojemu posiadaczowi przyniesie ćwierć miliona. To zdobycia są jeszcze mniejsze nagrody, wynoszące od 5 do 5000 złotych. Aktualna pula na wygrane to 8 788 930 złotych.

Wygranych w województwie śląskim było więcej

Ostatnie dni przyniosły miłośnikom gier losowych z województwa śląskiego więcej powodów do radości. Wygrane padły też w powiecie pszczyńskim oraz Dąbrowie Górniczej. W pierwszym przypadku nagrodę w wysokości 36 tysięcy złotych przyniosła zdrapka "Szczęśliwe linie". Z kolei kupon Mini Lotto zakupiony pod adresem Osiedle Robotnicze 1B w Dąbrowie Górniczej dał wygraną w wysokości 203 096,80 zł.

Sonda
Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach?
