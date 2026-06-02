Gwiazdy Hollywood pojawiły się w Zabrzu. Kręcą nową wersję słynnego filmu

Kręcą hollywoodzki hit na Śląsku

Tego jeszcze nie było. Jedna z najgłośniejszych przyszłych, światowych produkcji kinowych powstaje obecnie na Górnym Śląsku. Amerykańska ekipa od początku miesiąca realizuje zdjęcia do filmu "Highlander" we wnętrzu kościoła św. Józefa w Zabrzu. Informacja o miejscu pracy filmowców szybko rozeszła się po okolicy, powodując, że - jak donoszą lokalne media - przed budynkiem świątyni gromadzą się prawdziwe tłumy fanów gotowych czekać długi czas, aby zobaczyć któregoś ze swoich idoli.

A jest kogo wyglądać, bo na planie filmowym w Zabrzu ma przebywać m.in. zdobywca Oscara, Złotego Globu i Emmy - Jeremy Irons. Nie jest jasne, czy w Zabrzu zameldowali się też odtwórcy głównych ról w filmie, czyli Henry Cavill (znany z ról "Wiedźmina" i "Supermana") oraz Russell Crowe (słynny "Gladiator").

Mimo, że plan zdjęciowy jest pilnie strzeżony i odgrodzony od świata zewnętrznego, a oczekiwanie na wyjście aktorów do fanów (które nie jest wcale pewne) trwa często wiele godzin, chętnych do oczekiwania na legendy srebrnego ekranu nie brakuje. I nie ma się co dziwić, wszak ich widok w Zabrzu nie należy do normy dnia codziennego.

Nie tylko Zabrze. W tych miastach w Polsce też powstaje nowy "Nieśmiertelny"

"Highlander" to reboot (w filmowym żargonie niejako wznowienie wcześniejszej produkcji, często stanowiące jej nową wersję po latach) słynnego filmu fantasy z 1986 roku. Tamta produkcja to jedna z kinowych ikon lat 80., która przeszła do historii za sprawą słynnych ról Christophera Lamberta i Seana Connery'ego, a także ścieżki dźwiękowej przygotowanej przez muzyków legendarnego zespołu Queen.

W tegorocznej wersji główne role grają wspomniani już Henry Cavill i Russell Crowe. Przed Zabrzem ekipa filmowa intensywnie pracowała już w Łodzi (na tamtejszym Dworcu Fabrycznym i w katedrze) oraz w Częstochowie (w Hucie Częstochowa). Zdjęcia powstawały już także m.in. w USA (Nowy Jork), Anglii czy Szkocji.

Premiera nowej wersji "Nieśmiertelnego" zapowiadana jest na 2027 rok.

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