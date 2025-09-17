Horror w taksówce. Przystawił kierowcy maczetę do szyi i groził zabójstwem

Adrian Teliszewski
2025-09-17 10:01

Mrożące krew w żyłach wydarzenia rozegrały się w Czeladzi. Prokuratura Rejonowa w Będzinie prowadzi śledztwo w sprawie rozboju z użyciem maczety. Sprawca, grożąc kierowcy taksówki śmiercią, ukradł mu telefon komórkowy. Bandyta spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Horror w taksówce. Przystawił kierowcy maczetę do szyi i groził zabójstwem

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe Maczeta
  • W Czeladzi pasażer taksówki, grożąc kierowcy maczetą, ukradł mu telefon komórkowy.
  • Prokuratura Rejonowa w Będzinie postawiła sprawcy zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
  • Sąd Rejonowy w Czeladzi na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
  • Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Brutalny rozbój w Czeladzi. Przystawił taksówkarzowi maczetę do szyi

Do zdarzenia doszło pod koniec wakacji w Czeladzi. Jak ustalili śledczy, podczas przejazdu taksówką międzynarodowej firmy przewozowej, pasażer wyciągnął maczetę o długości około 50 centymetrów i przystawił ją do szyi kierowcy. Grożąc mu śmiercią, zmusił go do oddania telefonu komórkowego.

Po zgłoszeniu przestępstwa przez pokrzywdzonego, policja natychmiast rozpoczęła działania. - W toku postępowania przeprowadzono czynności procesowe, w tym m.in. zabezpieczono nagrania z monitoringu, które następnie poddano oględzinom, oraz przesłuchano świadków – informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Dzięki zebranym dowodom udało się zatrzymać podejrzanego, któremu prokurator postawił zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli przestępstwa z art. 280 § 2 Kodeksu karnego.

W związku z obawą o możliwość utrudniania śledztwa przez podejrzanego oraz grożącą mu surową karą, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Czeladzi z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Kilka dni temu sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres trzech miesięcy.

Jaka kara grozi podejrzanemu?

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim jest maczeta, grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. O dalszym losie bandyty z Czeladzi zdecyduje sąd. Sprawa jest w toku, a śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Będzinie

