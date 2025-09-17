Pożar hali w Czeladzi. 80 strażaków walczyło z ogniem. "Może być jeszcze wyczuwalny uciążliwy zapach"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-17 8:03

We wtorek wieczorem (17 września) przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi doszło do groźnego pożaru hali produkującej pompy ciepła. Na miejscu działało 80 strażaków z PSP i OSP. Ogień nie zagrażał sąsiednim budynkom, ale władze miasta wystosowały pilny apel do mieszkańców o zamknięcie okien.

Pożar hali w Czeladzi. 80 strażaków walczyło z ogniem. Może być jeszcze wyczuwalny uciążliwy zapach

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie/ Materiały prasowe
  • Ogień pojawił się we wtorek wieczorem w hali produkującej pompy ciepła przy ul. Rzemieślniczej.
  • Do akcji gaśniczej skierowano 80 strażaków z PSP i OSP.
  • Burmistrz Czeladzi apelował do mieszkańców o zamykanie okien ze względu na niepewną zawartość palącej się hali.
  • W środę rano ogień został opanowany, choć działania służb trwały nadal.
  • Nikt nie ucierpiał, a badania powietrza nie wykazały zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
  • Burmistrz podziękował strażakom i służbom zabezpieczającym za całonocną akcję.
  • Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

We wtorek (17.09) wieczorem przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi doszło do pożaru hali produkującej pompy ciepła. Na miejsce wysłano 80 strażaków z PSP i OSP. Na szczęście pożar nie zagrażał sąsiednim budynkom. Wystosowano jednak pilny apel do mieszkańców miasta. - Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar - apelował we wtorek wieczorem burmistrz Zbigniew Szaleniec.

W środę rano pojawiła się informacja, że pożar hali został ugaszony, choć prace służb ratowniczych mogą jeszcze potrwać wiele godzin. Na szczęście w pożarze nikt nie został ranny. - Na miejscu przeprowadzono badania powietrza, które potwierdziły, że nie stwierdzono w nim obecnie żadnych związków zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców. Przez kilka godzin w rejonie zdarzenia może być jeszcze wyczuwalny uciążliwy zapach - czytamy na profilu UM Czeladź.

Czytaj też: Tragiczny finał akcji w Kawlach. Odnaleziono ciało zaginionego strażaka ochotnika!

Burmistrz Zbigniew Czeladź podziękował strażakom za akcję gaśniczą. - Kieruję podziękowania za całonocną akcję dla kilku zastępów strażaków biorących w akcji, dzięki czemu pożar nie rozprzestrzenił się na inne obiekty. Podziękowania także dla wszystkich służb zabezpieczających w tym funkcjonariuszy naszej Straży Miejskiej - podkreślił burmistrz.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru.

Pożar w Czeladzi
5 zdjęć
Pożar hali w Natolinie pod Warszawą. Z ogniem walczyło prawie 30 zastępów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki