We wtorek (17.09) wieczorem przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi doszło do pożaru hali produkującej pompy ciepła. Na miejsce wysłano 80 strażaków z PSP i OSP. Na szczęście pożar nie zagrażał sąsiednim budynkom. Wystosowano jednak pilny apel do mieszkańców miasta. - Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar - apelował we wtorek wieczorem burmistrz Zbigniew Szaleniec.

W środę rano pojawiła się informacja, że pożar hali został ugaszony, choć prace służb ratowniczych mogą jeszcze potrwać wiele godzin. Na szczęście w pożarze nikt nie został ranny. - Na miejscu przeprowadzono badania powietrza, które potwierdziły, że nie stwierdzono w nim obecnie żadnych związków zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców. Przez kilka godzin w rejonie zdarzenia może być jeszcze wyczuwalny uciążliwy zapach - czytamy na profilu UM Czeladź.

Burmistrz Zbigniew Czeladź podziękował strażakom za akcję gaśniczą. - Kieruję podziękowania za całonocną akcję dla kilku zastępów strażaków biorących w akcji, dzięki czemu pożar nie rozprzestrzenił się na inne obiekty. Podziękowania także dla wszystkich służb zabezpieczających w tym funkcjonariuszy naszej Straży Miejskiej - podkreślił burmistrz.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru.