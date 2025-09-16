Pożar w Czeladzi. Ogień z hali produkcyjnej widać w innych miastach. Dramatyczny apel do mieszkańców

Czeladź: Hala produkcyjna w ogniu. Służby walczą z żywiołem
Pożar wybuchł w Czeladzi w hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Wewnątrz budynku znajdowały się pompy ciepła, co dodatkowo komplikuje sytuację. Na miejscu zdarzenia pojawiły się liczne jednostki straży pożarnej, w tym specjalistyczna jednostka prowadząca badania powietrza.
Służby apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i pozostanie w domach ze względu na potencjalne zagrożenie związane z dymem i substancjami unoszącymi się w powietrzu. Z ogniem walczy aż 30 zastępów straży pożarnej.
