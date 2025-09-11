Tajemniczy wybuch na Śląsku. Dwóch mężczyzn rannych, konieczna była ewakuacja

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-11 14:32

Na terenie pustostanu w Gierałtowicach w środę (10 września) doszło do tajemniczego wybuchu. Poszkodowane są dwie osoby: 44-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego oraz 46-letni mieszkaniec Zabrza. Z zagrożonego rejonu ewakuowano sześć osób - mieszkańców sąsiednich posesji. Przyczyna eksplozji jest ustalana przez służby mundurowe.

i

Autor: Policja Gliwice/ Materiały prasowe
  • W Gierałtowicach (powiat gliwicki) doszło do wybuchu w pustostanie, w wyniku którego ranni zostali dwaj mężczyźni: 44-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego i 46-letni mieszkaniec Zabrza.
  • Ze względu na potencjalne zagrożenie ewakuowano sześć osób z trzech sąsiednich posesji.
  • Na miejscu pracowały policja, technik kryminalistyki i straż pożarna, a budynek został sprawdzony pod kątem materiałów wybuchowych. Przyczyna wybuchu jest nieznana i jest przedmiotem śledztwa.

Eksplozja w Gierałtowicach. Ranni mężczyźni w szpitalu, ewakuacja mieszkańców

Do zdarzenia doszło w Gierałtowicach, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie gliwickim. Jak informuje lokalna policja, wybuch nastąpił w jednym z pustostanów. W wyniku eksplozji obrażenia odniosło dwóch mężczyzn – 44-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego oraz 46-letni mieszkaniec Zabrza. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Na szczęście, jak podają służby, życiu poszkodowanych mężczyzn nie zagraża niebezpieczeństwo. Niemniej jednak, ze względu na charakter zdarzenia i potencjalne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, podjęto decyzję o ewakuacji. Z trzech sąsiednich posesji ewakuowano łącznie sześć osób.

Na miejscu zdarzenia w Gierałtowicach pracowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, technik kryminalistyki oraz Państwowa Straż Pożarna. Jak informuje KMP Gliwice, pomieszczenia budynku zostały sprawdzone również z użyciem psów wyszkolonych do wykrywania materiałów wybuchowych.

Co spowodowało wybuch w Gierałtowicach? Policja prowadzi śledztwo

Przyczyna wybuchu w Gierałtowicach jest na razie nieznana. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. - Dotychczasowe ustalenia wskazują, że poszkodowani mężczyźni wykonywali czynności porządkowe wewnątrz budynku. W trakcie sprzątania doszło do nieoczekiwanej eksplozji, której dokładna przyczyna jest ustalana – informuje KMP Gliwice.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz szereg przedmiotów, które zostaną poddane szczegółowej analizie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

WYBUCH
EKSPLOZJA
EWAKUACJA