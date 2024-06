Horror w Żorach. Mężczyzna z nożem napadł na dwóch 16-latków

Koszmarne sceny w Żorach. Nożownik zaatakował dwóch 16-latków. Na pomoc ruszył policjant, który przerwał konferencję prasową

We wtorek, 11 czerwca, podczas wywiadu udzielanego dziennikarzom na konferencji prasowej, do rzecznika żorskiej komendy podeszło dwóch roztrzęsionych nastolatków. Zgłosili, że kilka minut wcześniej w rejonie placu zabaw obcy mężczyzna wyciągnął w ich kierunku nóż, zagroził im i zażądał od nich pieniędzy. Sterroryzowani przez napastnika chłopcy oddali mu gotówkę, którą mieli przy sobie. Młodzi ludzie dokładnie opisali mężczyznę, a policjant, nie zważając na okoliczności, ruszył w pościg za sprawcą, informując telefonicznie dyżurnego o podjętych czynnościach. Za policjantem pobiegli również nastolatkowie. Podczas poszukiwania agresora, jeden z chłopców rozpoznał sprawcę, który stał w okolicach sklepu. Policjant podbiegł do mężczyzny, obezwładnił go, a następne zatrzymał. W tym czasie poprosił jednego z chłopców o kontakt z dyspozytorem numeru alarmowego i poinformował o dokładnym miejscu zatrzymania 32-latka. Jak się okazało, napastnik w lewej kieszeni bluzy miał nóż, którym zastraszył nastolatków, a w dłoni trzymał skradzioną gotówkę. 32-latek został przekazany patrolowi prewencji, a podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim także karabińczyk zawierający ostrza. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, mężczyzna wielokrotnie był karany za przestępstwa rozbójnicze. Za napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu teraz kara do 20 lat więzienia.

- Na szczególną uwagę i słowa uznania zasługuje postawa 16-latków, którzy w stresującej dla nich sytuacji zachowali zimną krew, nie stawiali oporu napastnikowi oraz zapamiętali wiele istotnych szczegółów, które pozwoliły policjantowi zidentyfikować i zatrzymać agresora - podsumowuje policja w Żorach.

