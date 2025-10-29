Hotel gigant w Beskidach. Ten najdłuższy obiekt w Europie ma 330 metrów długości

Wije się po górskim zboczu jak olbrzymi wąż zbudowany ze szkła i betonu. Jego długość wynosi 330 metrów, co czyni go najdłuższym hotelem w Europie. Odkryjcie ten niezwykły obiekt położony w sercu Beskidów, który imponuje swoim rozmachem zarówno polskim, jak i zagranicznym gościom.

Branża hotelarska w Polsce w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. W każdym regionie kraju powstają bowiem nowoczesne obiekty, które nie tylko oferują komfortowy wypoczynek, ale też przyciągają architekturą, rozmachem i pomysłowością. W górach, nad morzem czy w samym sercu Mazur - hotele coraz częściej stają się wizytówką miejscowości i magnesem dla turystów. Jednym z nich jest hotel, który już w dniu otwarcia trafił do historii - najdłuższy w całej Europie, położony w samym sercu Beskidów.

Mercure Szczyrk Resort: najdłuższych hotel w Europie

Wyobraź sobie budynek, który zamiast w górę, ciągnie się wzdłuż zbocza i robi wrażenia na każdym! Mowa oczywiście o hotelu Mercure Szczyrk Resort, o którym w ostatnim czasie było dość głośno za sprawą wielkiego otwarcia. Oficjalne rozpoczęcie działalności obiektu nastąpiło 9 września 2024 roku, więc ponad rok temu, a więcej na temat otwarcia i opinii pierwszych gości pisaliśmy tutaj: Mercure Szczyrk Resort oficjalnie otwarty. Pierwsi goście wystawili opinie. "Bardzo źle zaczynacie".

Z dawnego "Orlego Gniazda" do najdłuższej bryły

Mercure Szczyrk Resort powstał na miejscu dawnego ośrodka "Orle Gniazdo", czyli kompleksu wypoczynkowego z czasów PRL. Obecna forma hotelu to efekt przebudowy i rozbudowy, rozpoczętej w 2021 roku, prowadzonej przez spółkę Beskid Resort Properties. 

Nowa bryła hotelu ma długość 330 metrów i rozciąga się wzdłuż stoku - to właśnie ten wymiar pozwala mu nosić tytuł najdłuższego hotelu w Europie. Budynek ma 9 kondygnacji i mieści 447 pokoi i apartamentów, łącznie z możliwością przyjęcia blisko 1000 gości.

Hotelowy gigant w centrum Beskidów

Bryłę obiektu zaprojektowano z myślą o wkomponowaniu go w górski krajobraz i historii miejsca. Część osób mówi, że przypomina orle gniazdo, inni dostrzegają bardziej kształt obwarzanka czy zakrzywiony rogal.

Wnętrza hotelu natomiast łączą nowoczesność z regionalnymi motywami - drewno, kamień, dekoracje inspirowane góralską sztuką są obecne w lobby, korytarzach i pokojach. Co ciekawe, każdy z pokoi oferuje widok na Skrzyczne, czyli najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. To część strategii, by nawet z najniższych pięter zapewnić gościom spektakularną panoramę.

