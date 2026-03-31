Czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Ratownicy ostrzegają

Dyżurny ratownik TOPR przekazał, że lawiny mogą zsuwać się całkowicie samoczynnie, osiągając dna dolin.

Czwarty stopień zagrożenia w Tatrach. TPN zamyka szlaki

W związku ze skrajnie niebezpieczną sytuacją, we wtorkowe popołudnie władze Tatrzańskiego Parku Narodowego podjęły decyzję o całkowitym wyłączeniu górskich terenów z ruchu turystycznego. Przedstawiciele dyrekcji TPN proszą o zaniechanie wszelkich planów wyjścia na zaśnieżone trasy. Jak zaznaczono w komunikacie, ostateczne bezpieczeństwo spoczywa w rękach samych turystów, od których oczekuje się rozsądku.

Przy ogłoszonej "czwórce" masy śnieżne są na tyle niestabilne, że zejście lawiny może spowodować nawet niewielkie obciążenie dodatkowe na stromym stoku. Należy się spodziewać licznych samoistnych dużych, a nawet bardzo dużych lawin. Sytuację dodatkowo pogarsza wiatr, który wywołuje uciążliwe zamiecie, a na Kasprowym Wierchu leży już ponad 170 cm śniegu. Wichury dodatkowo nawiały niebezpieczne nagromadzenia białego puchu w okolicach grani.

Warto przypomnieć, że zagrożenie lawinowe oceniane jest w pięciostopniowej skali międzynarodowej. Pierwszy szczebel to ryzyko nieznaczne, drugi - umiarkowane, trzeci - znaczne, czwarty - duże, z kolei piąty - bardzo duże. Najwyższy stopień występuje rzadko i oznacza sytuacje, w których lawiny mogą powodować katastrofalne zniszczenia, zagrażając m.in. drogom i zabudowaniom oraz sięgając dna dolin.

Ostrzeżenia IMGW dla woj. małopolskiego na 31 marca i 1 kwietnia

Na tym jednak złe wiadomości się nie kończą, ponieważ IMGW wydał ostrzeżenia dla sporej części woj. małopolskiego. Powiaty nowotarski i tatrzański objęto alertami pierwszego stopnia przed silnymi opadami śniegu trwającymi do godziny 21:00, a ostrzeżenia przed opadami śniegu, obowiązujące do tej samej pory, objęły powiaty suski, myślenicki oraz limanowski. Z kolei w nocy oraz wczesnym rankiem na obszarze powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego mogą wystąpić niebezpieczne przymrozki, co eksperci również zakwalifikowali jako alert najniższego, pierwszego stopnia.

