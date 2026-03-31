Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. Aktorka odeszła zaledwie 6 dni przed 89. urodzinami

Aga Kwiatkowska
2026-03-31 16:45

Smutna wiadomość! Jak czytamy na facebookowym profilu Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, 29 marca zmarła Aleksandra Zawieruszanka, ceniona aktorka, którą największą karierę robiła w latach 60. i 70. Grała w "Rzeczpospolitej babskiej", "Wakacjach z duchami" czy "Stawce większej niż życie". Odeszła niedługo przed swoimi kolejnymi urodzinami.

Jak informuje Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, 29 marca odeszła jedna z gwiazd, które spędzały w placówce jesień życia. Aleksandra Zawieruszanka miała 88 lat, zmarła niespełna tydzień przed swoimi kolejnymi urodzinami, które świętowałaby 3 kwietnia.

3.04.1937 – 29.03.2026 Zmarła ceniona aktorka filmowa i teatralna Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka znana szerokiej publiczności jako Aleksandra Zawieruszanka, mieszkanka naszego Domu - czytamy w sieci.

Na facebookowej stronie ośrodka pojawiło się też zdjęcie gwiazdy sprzed lat, gdy jako młoda kobieta grała w popularnym serialu "Stawka większa niż życie". Na jej koncie było mnóstwo innych ról - nie tylko filmowych czy telewizyjnych, ale i teatralnych. Zawieruszanka miała tylko 22 lata, kiedy ukończyła studia aktorskie i zaczęła karierę.

Aleksandra Zawieruszanka 2,5 roku spędziła w Skolimowie

Artystyczne lata świetności Zawieruszanki przypadają na lata 60. Grała wtedy w Teatrze Narodowym i tam została zauważona. Pojawiła się w takich produkcjach jak "Mąż swojej żony", "Zabijaka", "Rzeczpospolita babska", "Z tamtej strony tęczy" i "Walkower". To oczywiście tylko niewielka część jej dorobku. Aktorka zyskała popularność i sympatię widzów, grając w kultowych produkcjach: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech", "Stawka większa niż życie" oraz "Na dobre i na złe".

Jej talent, wrażliwość i charyzma sceniczna zapadały widzom w pamięć, stając się znakiem rozpoznawczym aktorki - czytamy na profilu skolimowskiego domu na Facebooku.

Okazuje się, że gwiazda nie mieszkała w Skolimowie zbyt długo - jedynie 2,5 roku:

Mieszkanką naszego Domu była od października 2023 roku. Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Zawieruszanka zakończyła karierę w 1992 r., ale w 2005 r. pokazała się w "Na dobre i na złe" u boku Stanisława Mikulskiego znanego ze "Stawki większej niż życie". Prywatnie aktorka była żoną Zdzisława Paprockiego. Z mężem doczekała się jednego syna.

Nigdy psychicznie nie czułam się dobrze w tym zawodzie. Spalałam się. Źle sobie radziłam z popularnością. To była taka miłość nie do końca spełniona. Dużo bardziej udało mi się życie prywatne - mówiła lata temu w rozmowie z PAP.

