Dokładnie 9 września 2024 roku nastąpiło oficjalnie otwarcie długo wyczekiwanego hotelu, a mianowicie Mercure Szczyrk Resort. To najdłuższy tego typu obiekt noclegowy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Nie ma więc się co dziwić, że na ceremonii otwarcia pojawili się ważni goście m.in. burmistrz Szczyrku - Antoni Byrdy, wiceprezes ds. franczyzy na wschodnią Europę grupy Accor - Małgorzata Klimek oraz Alex Kloszewski, prezes sieci Hotel Professionals.

Podczas przemów można było usłyszeć, iż stworzenie nowoczesnego hotelu z PRL-owskiego ośrodka wypoczynkowego było nie lada wyzwaniem. Mimo to wszystko doszło do skutku i goście mogą już rezerwować pobyt oraz korzystać z wielu udogodnień. Jak więc oceniają działanie hotelu? Ku zdziwieniu wielu, opinie na ten moment nie są najlepsze. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Mercure Szczyrk tonie w negatywnych opiniach. Pierwsi goście nie mają skrupułów!

Czterogwiazdkowy Mercure Szczyrk Resort w Beskidach, u podnóża Skrzycznego oferuje gościom 9 pięter, 447 pokoi, baseny wraz ze strefą SPA, siłownię, punkty gastronomiczne oraz sale konferencyjne. Udogodnień jest więc co niemiara, lecz - jak się okazuje - mimo to, pierwsi goście nie są zadowoleni ze swoich pobytów. Jak to możliwe? Czytając opinie Google, można zauważyć, iż spora część osób skarży się na płatny basen oraz wygórowane ceny hotelu.

Zmieńcie te opłaty za baseny, bo to strasznie ludzi denerwuje. Jeszcze jakieś limity godzinowe. [...] Bardzo źle zaczynacie - pisze pani Agnieszka.

Totalna porażka wewnątrz duże PRL. Gierek, ten, który to projektował wnętrze obiektu - dodał pan Jacek.

Ceny bardzo kosmiczne jak na otwarcie nowego hotelu i do tego basen jest płatny. Zamiast zachęcić promocyjnymi cenami to odstraszacie klientów - napisała pani Joanna.

W opiniach Google pojawiały się jeszcze informacje, iż taniej można wypocząć we Włoszech. Jaka więc przyszłość czeka hotel w Szczyrku? Obiekt twierdzi, że przygotowuje oferty na każdą kieszeń, a limity basenu mają być propozycją na korzyść dla gości. Zdaniem osób, które jednak skorzystały z usług hotelu, nie jest to dobre rozwiązanie, więc być może lada moment zostanie ono zmienione. Na ten moment niestety nie wiemy, jaki plan ma zarząd obiektu, więc pozostaje nam czekać na więcej informacji. Zachęcamy jednak do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej, a której znajdziecie fotografie z otwarcia Mercure Szczyrk Resort.