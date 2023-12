i Autor: Google Maps (printscreen)

Katowice

IPN wydał negatywną opinię ws. nadania ulicy nazwy Zrzeszenia Studentów Polskich

Kilka miesięcy temu Stowarzyszenie Ordynacka, które skupia byłych działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich, wystąpiło do katowickiej rady miasta o upamiętnienie dawnej organizacji. We wniosku zaproponowano, by ulicy bądź skwerowi w okolicach Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego nadać nazwę Zrzeszenia Studentów Polskich.

Zgodnie z ustawą, katowicka rada miasta wystąpiła do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię. Ta nadeszła na początku listopada i okazała się negatywna. Dlaczego? Zdaniem IPN, upamiętnienie Zrzeszenia Studentów Polskich w przestrzeni publicznej będzie kolidowało z zapisami ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. IPN o ZSP: organizacja działała pod egidą PZPR i legitymizowała ustrój komunistyczny "Zrzeszenie Studentów Polskich powstało 17 kwietnia 1950 r., kiedy to I Kongres Studentów Polskich został przekształcony w I Zjazd ZSP. W koncepcji kierownictwa PZPR Zrzeszenie miało być organizacją mniej upolitycznioną pod względem programowym (...), docierającą do młodzieży chwiejnej ideologicznie i politycznie oraz niezorganizowanej i funkcjonującą jako dodatkowe ogniwo łączące ogół studentów z państwem socjalistycznym" - przypomnial na wstępie dr Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z IPN. Historyk zaznaczył, że ZSP działało m.in. na rzecz poprawy ekonomicznych warunków studiowania i ochrony zdrowia studentów, organizowało rozrywkę i praktyki zagraniczne. Podkreślił też, że organizacja miała znaczący wpływ na rozwój turystyki studenckiej i upowszechnianie czytelnictwa. "Pamiętać jednak należy, że ZSP powstało i działało na zasadach (warunkach) określanych przez ustrój socjalizmu państwowego pod egidą PZPR. Służbowo przewodniczący Rady Naczelnej ZSP podlegał tylko Radzie ale politycznie - co najmniej dwóm członkom Biura Politycznego (zarazem sekretarzom KC) i jeszcze jednemu sekretarzowi KC. Swe sukcesy ZSP w dużej mierze zawdzięczało polityce państwa i PZPR, jak również współpracy z władzami państwowymi i kierownictwem partii. Więź nie tylko materialna, rzeczowa, lecz przede wszystkim ideowo-programowa z państwem i partią obligowała Zrzeszenie do wysiłków mających na celu kształtowanie społecznych postaw młodzieży akademickiej" - przeczytamy w opinii IPN. Dr Siwek przypomniał o akcesie ZSP do Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieżowych, który został powołany w 1958 roku przez władze, by kontrolować poszczególne organizacje młodzieżowe. A to - zdaniem IPN - legitymizowało panujący ustrój komunistyczny i partię rządzącą. Wiceprezydent Katowic: mam nadzieję, że zmieni się nastawienie władz IPN Z opinią IPN nie zgadza się wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak, przewodniczący Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka. Jako wnioskodawcy nie pozostawimy tej sprawy i wystąpimy z wnioskiem rozszerzonym o historię ZSP i roli Zrzeszenia w powojennej historii Polski. Mam też nadzieję, że zmieni się nastawienie władz IPN albo jeszcze lepiej - zmienią się uprawnienia tej instytucji a gminy samodzielnie będą mogły decydować o nazwach swoich ulic i placów - komentuje wiceprezydent Jerzy Woźniak.