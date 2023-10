Jacek Jaworek zamordowany w lesie?! Badania DNA nie kłamią

Śledczy pobrali materiał biologiczny, porównają go z zabezpieczonymi śladami w Borowcach

Do makabrycznego odkrycia w lesie w miejscowości Żuraw pod Mstowem doszło 14 października. Spacerując z dziećmi, mężczyzna zauważył ludzkie szczątki. Mężczyzna wezwał na miejsce policję, a ta pracowała tam przez dwa dni. Śledczy zabezpieczali ślady, prowadzili oględziny miejsca. Co ciekawe, miejsce odkrycia ludzkich szczątków znajduje się zaledwie 20 kilometrów od wsi Borowce, gdzie w 2021 roku doszło do potwornej zbrodni. Od razu pojawiły się spekulacje, że czy odkryte zwłoki mogą należeć do poszukiwanego Jacka Jaworka.

Zdaniem śledczych to właśnie on odpowiada za zbrodnię, która wstrząsnęła Borowcami i całą Polską. W nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku, Jacek Jaworek miał dokonać potrójnego zabójstwa brata, jego żony i syna. Od tamtego czasu minęły już dwa lata. Nadal jednak nie został odnaleziony i zatrzymany przez policję.

Podczas jednych z ostatnich poszukiwań w terenie w listopadzie 2022 roku, ówczesna rzeczniczka śląskiej policji, Aleksandra Nowara, przekazała w rozmowie z Super Expressem, że "policja skupia się na poszukiwaniu zwłok, dlatego używany jest sprzęt specjalistyczny".

Jak przekazał w rozmowie z "Faktem" prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, po odnalezieniu ludzkich szczątków pod Mstowem, wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny o nie ustalonej tożsamości. Jak wskazał prokurator, ciało mogło leżeć w tamtym miejscu nawet kilkanaście miesięcy, a zabezpieczone ślady wskazują, że mężczyzna został zabity, a jego ciało zakopane w ziemi. Jak zapowiedział prokurator Ozimek, śledczy będą badać, czy odnalezione szczątki należą do Jacka Jaworka. W tym celu został pobrany materiał biologiczny, który zostanie porównany ze śladami zabezpieczonymi dwa lata temu w Borowcach.

Śledczy już wcześniej sprawdzali okolice Żurawia, bowiem od samego początku jedna z policyjnych hipotez zakładała, że po ucieczce Jaworek popełnił samobójstwo. Do tej pory jednak nie natrafiono na jego ślad, nie odnaleziono też ciała.