Jakub Meresiński na celowniku służb. Policja wystawiła list gończy za byłym właścicielem Wisły Kraków

To, że Jakub Meresiński znalazł się na świeczniku, gdy w wieku zaledwie 30 lat przejął Wisłę Kraków, było pewne. To, że będzie na celowniku służb, było nieuniknione. Biznesmen już wtedy miał na swoim koncie wyrok za sfałszowanie świadectwa maturalnego. Szybko wyszło na jaw, że przywłaszczył sobie pieniądze z klubowej kasy. Teraz policja znowu go ściga - tym razem za oszustwo i przywłaszczenie mienia o znacznej wartości.