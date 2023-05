Małżeński konflikt zakończył się dramatem. Grzegorz machnął siekierą dwa razy, Bogumiła zalała się krwią

Jaworzno. Grzegorz Ł. zaatakował byłą żonę siekierą

Horror rozegrał się w niedzielę, 14 maja przed 16.00 w jednym z mieszkań w Jaworznie. Policjanci odebrali telefon od 71-letniego mężczyzny, który poinformował ich, że "skrzywdził swoją byłą żonę". Jak podaje "Fakt", 71-latek to Grzegorz Ł, a jego byłą żoną jest 68-letnia Bogumiła Ł. Do awanturujących się od jakiegoś już czasu małżonków wysłano policję. Potwierdzono, że zgłoszenie jest prawdziwe. - W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby zapewnić jak najszybszy transport do szpitala rannej kobiety. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 71-letni mężczyzna zaatakował siekierą byłą żonę, z którą wspólnie zamieszkiwał - podaje policja z Jaworzna. Grzegorz groził także kobiecie nożem. Sprawca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Grzegorz Ł. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zadecydował, że 71-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w Jaworznie. Mężczyzna zeznał, że chciał tylko postraszyć byłą małżonkę. Teraz za sposób, w jaki to uczynił, może trafić dożywotnio do więzienia.