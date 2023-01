Policja szuka tego mężczyzny. Chodzi o śmiertelne pobicie młotkiem! Wydano list gończy

Justyna właśnie miała świętować urodziny. Zginęła z 4-letnią córką w drodze do przedszkola. Wzruszający apel rodziny

Jordan Machuderski poszukiwany listem gończym. Chodzi o śmiertelne pobicie w Częstochowie

Jordan Machuderski jest poszukiwany listem gończym w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w czerwcu ub.r. na pl. Orląt Lwowskich w Częstochowie. Dwóch mężczyzn podeszło do 49-latka siedzącego na ławce. Jeden z nich miał młotek w ręku. Uderzał nim ofiarę w głowę! Ciężko ranny mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policja wkrótce zatrzymała sprawców. 35-latek, który zadał śmiertelne ciosy został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Policja szuka Jordana Machuderskiego, któremu prokuratura zarzuciła udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.

Mężczyzna był już w areszcie. Sąd nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztowania i podejrzany wyszedł na wolność. Prokuratura odwołała się od tej decyzji, sąd II instancji podzielił argumenty śledczych. Tymczasem Machuderski zniknął!

Jordan Machuderski urodził się 23 lutego 1995 roku w Częstochowie. - Apelujemy do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego 28-letniego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejsakiej Policji w Częstochowie przy ulicy Popiełuszki 5, pod numerem telefonu 47 858 12 55, 47 858 12 80 lub z najbliższą jednostką Policji dzowniąc na numer alarmowy 112 - proszą stróże prawa.

