Będziecie zaskoczeni

Karty do gry zmienią wygląda po 67 latach. Nie uwierzysz, co się na nich znalazło

Skat, to gra karciana, która największą popularnością cieszy się na Górnym Śląsku, dlatego często jest nazywana śląskim brydżem. Przez 67 lat, wygląd kart do skata się nie zmienił. Do teraz. Na nowych kartach pojawiły się perełki śląskiej architektury. W końcu to właśnie tu w 2024 r., odbędą się Mistrzostwa Świata w Skacie.