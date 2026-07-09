Kaskada Bistro Cafe w Chorzowie kończy działalność. Emocjonalny wpis właścicieli

W mediach społecznościowych 6 lipca 2026 roku pojawiło się oświadczenie właścicieli Kaskada Bistro Cafe. Gospodarze chorzowskiego lokalu oficjalnie przekazali klientom informację o ostatecznym zakończeniu swojej działalności w tym miejscu.

– Pytaliście nas na ulicy, dzwoniliście, pisaliście maile również na Facebooku i Instagramie. Wszyscy czekaliście na informację, kiedy wracamy i co dalej. (...) Liczyliśmy na wsparcie miasta. Zamiast tego miasto Chorzów wypowiedziało nam umowę. Niestety, miasto nie dało nam szansy na powrót. Jest nam przykro, że tak nas potraktowano – napisali restauratorzy.

Właściciele Kaskada Bistro Cafe zwrócili uwagę na przywrócenie ruchu pod estakadą, powrót tramwajów oraz ponowną obecność spacerujących mieszkańców. Mimo ożywienia w tej części centrum Chorzowa, restauratorzy nie otrzymali możliwości wznowienia swojej pracy. Kończąc swój komunikat, wyrazili ogromną wdzięczność wobec wszystkich gości za wieloletnią obecność i ogłosili bezpowrotne zamknięcie tego etapu.

Urząd Miasta w Chorzowie reaguje. Magistrat publikuje szczegółowe oświadczenie

Przedstawiciele Urzędu Miasta w Chorzowie błyskawicznie odpowiedzieli na internetową publikację twórców lokalu. Chorzowski magistrat opublikował bardzo wyczerpujący komunikat z własną perspektywą na całą sytuację, prezentując jednocześnie dokładny harmonogram wszystkich rozmów z najemcą.

Problem rozpoczął się 2 czerwca 2025 roku, kiedy władze całkowicie wyłączyły z użytku estakadę przy ulicy Katowickiej. Decyzję o zamknięciu obiektu podjęto na podstawie ekspertyzy technicznej wykazującej bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi. Sytuacja ta wywołała ogromne komplikacje dla wszystkich firm funkcjonujących tuż pod konstrukcją.

Urzędnicy zaznaczają wyraźnie w swoim stanowisku, że dialog z poszkodowanymi najemcami wystartował zaledwie kilkadziesiąt godzin po zabezpieczeniu niebezpiecznego wiaduktu.

W oficjalnym stanowisku czytamy: – Miasto Chorzów od początku podejmowało działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami zamknięcia estakady, przedstawiając dostępne rozwiązania w ramach obowiązujących możliwości – przekazał Urząd Miasta Chorzów.

Oferta nowej siedziby dla Kaskada Bistro Cafe. Decyzja właścicieli lokalu

Urząd Miasta informuje o dacie 9 czerwca 2025 roku, kiedy to zorganizowano bezpośrednie spotkanie z szefem Kaskada Bistro Cafe. Z relacji urzędników wynika, że przedsiębiorca narzekał na poważne kłopoty finansowe uniemożliwiające mu adaptację nowego miejsca na restaurację. Zamiast tego oczekiwał udostępnienia mu wyłącznie przestrzeni o charakterze magazynowym.

Chorzowski magistrat twierdzi jednak, że zaprezentował konkretną propozycję obiektu zastępczego przystosowanego do kontynuowania działalności gastronomicznej. Przedstawiciele Kaskada Bistro Cafe odrzucili przygotowaną przez miasto ofertę nowej siedziby.

Przedstawiciele samorządu przypominają wydarzenia z 12 czerwca 2025 roku, gdy na oficjalnym profilu Kaskada Bistro Cafe opublikowano oświadczenie o braku planów otwarcia restauracji w innej lokalizacji na terenie miasta. Dla chorzowskich urzędników był to jednoznaczny sygnał o dobrowolnej rezygnacji przedsiębiorców z dalszego prowadzenia biznesu w dotychczasowym kształcie.

Oficjalne dokumenty magistratu wskazują na pismo z 21 lipca 2025 roku, w którym właściciele lokalu poprosili o bezpieczne miejsce do składowania swojego wyposażenia. Urzędnicy odpowiedzieli 5 sierpnia, wskazując konkretny lokal przy ulicy Faski jako potencjalny magazyn.

Władze samorządowe informują o odrzuceniu również tej magazynowej propozycji przez właścicieli gastronomii. Cały sprzęt należący do restauracji ostatecznie pozostał w dotychczasowym lokalu pod wyłączoną z ruchu estakadą na wyłączną odpowiedzialność najemcy.

Powody wypowiedzenia umowy najmu Kaskada Bistro Cafe

Chorzowski samorząd uzasadnia krok podjęty 23 stycznia 2026 roku, polegający na wypowiedzeniu umowy najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu ochronnego. Władze tłumaczą tę decyzję ogromną niepewnością co do przyszłości wszystkich punktów usługowych pod estakadą. Urzędnicy nie znali wówczas wyników kolejnych ekspertyz budowlanych określających bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Z komunikatu dowiadujemy się o całkowitym braku inicjatywy ze strony właścicieli restauracji w późniejszym czasie. Po otrzymaniu oficjalnego wypowiedzenia przedsiębiorcy nie zgłaszali władzom miasta żadnych nowych pomysłów na kontynuację współpracy lub wynajem innego miejskiego lokalu użytkowego.

Odnosząc się bezpośrednio do pretensji twórców gastronomii, chorzowski magistrat przypomina o ważnych decyzjach finansowych wprowadzonych 2 czerwca 2025 roku. Wszyscy najemcy przestrzeni bezpośrednio pod uszkodzoną estakadą otrzymali całkowite zwolnienie z obowiązku regulowania opłat czynszowych. Reszta przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale z ograniczonym dostępem przez remont mogła zawnioskować o zredukowanie stawek czynszu o połowę.