Pogoda w Katowicach: 10-12 lipca

Pogoda w Katowicach w najbliższy weekend będzie łaskawa pod jednym względem – nie przyniesie opadów deszczu. Mimo to aura nie będzie monotonna, głównie za sprawą zmieniającej się temperatury i zachmurzenia. Każdy dzień przyniesie nieco inne warunki, a jeden z nich wyraźnie odróżni się od pozostałych.

Początek weekendu pod chmurami

Piątek, 10 lipca, upłynie w Katowicach pod znakiem dużego zachmurzenia. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 21 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną w okolicach 13 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota z przejaśnieniami

Sobota, 11 lipca, przyniesie zmianę w wyglądzie nieba nad miastem. Duże zachmurzenie ustąpi miejsca mniejszemu, co da szansę na więcej słońca. Temperatury pozostaną na podobnym poziomie co w piątek, z maksymalną wartością sięgającą około 21 stopni. Nocą termometry wskażą około 13 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 3 m/s.

Znacznie cieplejsza niedziela

Niedziela, 12 lipca, okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Katowicach. Temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie i osiągnie około 25 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Tego dnia na niebo powróci jednak większe zachmurzenie. Wiatr nie zmieni swojego charakteru, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Weekend w Katowicach. Jak spędzić czas?

Brak opadów przez cały weekend zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Sobota, z najmniejszym zachmurzeniem, będzie idealnym dniem na dłuższe spacery po miejskich parkach czy wycieczki w tereny zielone. Z kolei cieplejsza, choć bardziej pochmurna niedziela, może sprzyjać spędzaniu czasu w ogródkach kawiarnianych lub na rodzinnych spotkaniach w plenerze, bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather