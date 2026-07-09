Weekend w Katowicach przyniesie wyraźną zmianę. Ten jeden dzień będzie kluczowy

Redakcja se.pl
2026-07-09 8:11

Nadchodzący weekend, 10-12 lipca, przyniesie mieszkańcom Katowic stabilną, ale zróżnicowaną aurę. Choć przez wszystkie dni utrzyma się pogoda bez opadów deszczu, to kluczowa okaże się temperatura. Po chłodniejszym początku, końcówka weekendu zapowiada się znacznie cieplej, a największa zmiana przypadnie na niedzielę.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Katowicach: 10-12 lipca

Pogoda w Katowicach w najbliższy weekend będzie łaskawa pod jednym względem – nie przyniesie opadów deszczu. Mimo to aura nie będzie monotonna, głównie za sprawą zmieniającej się temperatury i zachmurzenia. Każdy dzień przyniesie nieco inne warunki, a jeden z nich wyraźnie odróżni się od pozostałych.

Początek weekendu pod chmurami

Piątek, 10 lipca, upłynie w Katowicach pod znakiem dużego zachmurzenia. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 21 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną w okolicach 13 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota z przejaśnieniami

Sobota, 11 lipca, przyniesie zmianę w wyglądzie nieba nad miastem. Duże zachmurzenie ustąpi miejsca mniejszemu, co da szansę na więcej słońca. Temperatury pozostaną na podobnym poziomie co w piątek, z maksymalną wartością sięgającą około 21 stopni. Nocą termometry wskażą około 13 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 3 m/s.

Znacznie cieplejsza niedziela

Niedziela, 12 lipca, okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Katowicach. Temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie i osiągnie około 25 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Tego dnia na niebo powróci jednak większe zachmurzenie. Wiatr nie zmieni swojego charakteru, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Weekend w Katowicach. Jak spędzić czas?

Brak opadów przez cały weekend zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Sobota, z najmniejszym zachmurzeniem, będzie idealnym dniem na dłuższe spacery po miejskich parkach czy wycieczki w tereny zielone. Z kolei cieplejsza, choć bardziej pochmurna niedziela, może sprzyjać spędzaniu czasu w ogródkach kawiarnianych lub na rodzinnych spotkaniach w plenerze, bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather

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