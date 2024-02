Katowice proponują mieszkanie za remont. Miasto oferuje wynajem lokali w atrakcyjnych cenach

Gliwice z ofertami na budowę nowoczesnego szpitala. Teraz będą one analizowane

Katowice proponują "Mieszkanie za remont". Kolejna edycja programu ruszyła

Katowice poinformowały, że ruszyła właśnie kolejna edycja programu "Mieszkanie za remont". Przypomnijmy, że umożliwia on wynajęcie od miasta lokalu na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie. W jej ramach są dostępne, tym razem, aż 33 mieszkania.

Znajdują się one przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, ul. Mariacka, ul. Warszawska, ul. Kościuszki) oraz Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Piotrowicka, ul. Kołobrzeska, ul. Koszalińska). Do dyspozycji są mieszkania o powierzchni od 17 do 75 metrów kwadratowych.

Wspomniany program powstał z myślą o osobach, które nie mają możliwości zakupu mieszkania lub nie spełniają wymogów, by starać się o mieszkanie komunalne.

Jak wynająć mieszkanie od miasta w Katowicach?

Aby ubiegać się o mieszkanie za remont w Katowicach należy spełnić określone warunki:

kryterium dochodowe - dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2671,44 do 7123,84 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1780,96 do 4630,50 zł;

brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Oglądanie lokali jest możliwe po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 14 do 29 lutego. Magistrat informuje, że wnioski o zawarciu umowy najmu należy złożyć w terminie 1-15 marca w Urzędzie Miasta Katowice.

Do tej pory w taki sposób najemców zyskało już 600 lokali.