Miejsce to jest otoczone jest kamiennym murem z dębową ażurową bramą

To najmniejszy z czterech cmentarzy (nadto katolickiego, ewangelickiego i żydowskiego), ma 0,9 ha. Do jego budowy grosz, a ściślej ruble dołożyli niemieccy przedsiębiorcy. Grób-mauzoleum jednego z nich, Heinricha Dietla, widać przez mury cmentarza prawosławnego. Z tych wszystkich części sosnowieckiego multikulturowego cmentarza w prawosławnym jest najwięcej wolnego miejsca na pochówki. W znacznej części, tej najstarszej, groby pokrywa wijący się po ziemi bluszcz. Odsłonięte grobowce, te z czasów carskiego panowania, mogą być doskonałą lekcją historii. Po wojnie pochowano tu żołnierzy Armii Czerwonej i jeńców radzieckich. Ich szczątki przeniesiono w 1951 r. do Katowic.

Tu znajduje się grób synowej Edwarda Gierka

Odwiedzającemu ten cmentarz w oczy rzuca się przede wszystkim jeden nagrobek. Ten otoczony żelaznym, mocno już zardzewiałym płotkiem. Widać na nim jeszcze inskrypcję w starocerkiewno-słowniańskim: „Wsio ot Niego, Im i k Niemu”. Wielka płyta, o 3 metrach szerokości, 5 metrach wysokości, spoczywająca na metrowej szerokości postumencie, przedstawia kobietę opartą o drzwi. Można domyślać się, co autor tej rzeźby (przywieziono ją do Sosnowca z Drezna) chciał w ten sposób przedstawić. Co ciekawe, choć jest to grobowiec, nie ma na nim inskrypcji, kto jest w nim pochowany. Dziś wiadomo, że spoczywa w nim zmarła na zawał serca w 1914 r. Maria Brandenburg, żona dyrektora ówczesnej sosnowieckiej Huty „Katarzyna”. Kilkadziesiąt metrów od tej wspaniałego dzieła sztuki sepulkralnej jest grób prof. Tatiany Gierek, wybitnej laryngolog, synowej Edwarda Gierka.

Pomorskie. Cmentarz Witomiński Wszystkich Świętych 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.