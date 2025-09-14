Wypadek wydarzył się w niedzielę 14.09 około godziny 15:00 na DW789 w Ślezanach.

Tragiczny wypadek w Ślezanach w woj. śląskim. Nie żyje 44-letni kierowca

W niedzielę 14 września około godziny 1 na drodze wojewódzkiej nr 789 w Ślezanach (woj. śląskie) doszło do poważnego wypadku drogowego. - Na łuku drogi samochód osobowy marki Renault zjechał na pobocze, uderzył w przepust, następnie w drzewo, a na końcu w ogrodzenie jednej z posesji - informuje oficer prasowy śląskiej policji.

Autem jechały trzy osoby – 44-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta oraz 6-letnie dziecko. Niestety, kierowca w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitala z obrażeniami ciała. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga wojewódzka nr 789 w rejonie zdarzenia przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku. - Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy utrata koncentracji mogą zakończyć się tragedią. Życie mamy tylko jedno – dbajmy o nie! - przypominają policjanci.