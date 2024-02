Kolej do Pyrzowice nie cieszy się popularnością wśród pasażerów lotniska. Są nowe statystyki

Kolej na lotnisko w Pyrzowicach. Oto nowe statystyki linii S9

Od 10 grudnia 2023 można pociągiem dojechać do lotniska w Pyrzowicach od strony Zawiercia i Tarnowskich Gór. W pierwszym, niepełnym, miesiącu z pociągu Kolei Śląskich skorzystało łącznie ponad 25 tys. osób. A jak to wyglądało w styczniu? Otrzymaliśmy właśnie najnowsze statystyki pasażerskie.

Koleje Śląskie przekazały, że od 1 do 31 stycznia ze wspomnianej linii skorzystało łącznie blisko 35 tys. osób. – Względem grudnia to wzrost o 10 tys., ale wówczas podawaliśmy dane za okres od 10 grudnia, kiedy uruchomiliśmy połączenie, do końca miesiąca. W obu przypadkach dane pochodzą z liczników zamontowanych na pojazdach, a na sumę składają się wejścia do pociągów na poszczególnych dworcach, stacjach i przystankach – wyjaśnia Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.

Najwięcej pasażerów wsiadło w styczniu na dworcu w Częstochowie, bo aż 6,4 tys. osób. Z kolei na stacji przy lotnisku w Pyrzowicach wsiadło ok. 2,1 tys. pasażerów.

Powyższe statystki pokazują jednak, że z połączeń linii S9 nie korzystają głównie pasażerowie lotniska. Wpływ na to może mieć fakt, że terminal nie znajduje się bezpośrednio przy stacji kolejowej. Trzeba bowiem przejść ok. 500 metrów pieszo.