Żorska policja zatrzymuje sprawcę rozboju na byłej partnerce

Błyskawiczna interwencja miejscowych stróżów prawa zakończyła się ujęciem mężczyzny, który dopuścił się kradzieży z użyciem siły wobec swojej dawnej sympatii. Wszystko rozegrało się we wtorek w jednym z lokali na obszarze Żor. Agresor szybko trafił prosto do celi w policyjnym areszcie.

Z policyjnych raportów wynika, że 7 kwietnia około 14:00 napastnik złożył wizytę w domu pokrzywdzonej. Na początku spotkania absolutnie nic nie zwiastowało tak tragicznego obrotu spraw. Niestety, po chwili wydarzenia przybrały drastyczny i niekontrolowany obrót.

Tuż po przekroczeniu progu sprawca brutalnie wyrwał z dłoni kobiety jej smartfon. Wywiązała się gwałtowna szarpanina, w trakcie której napastnik brutalnie obezwładnił swoją dawną miłość. Według zeznań ofiary, mężczyzna nie wahał się użyć siły fizycznej, byle tylko zdobyć urządzenie.

Awanturze towarzyszyły głośne krzyki i dotkliwe ciosy zadawane bezbronnej kobiecie. Cały ten koszmar zyskał jeszcze bardziej tragiczny wymiar, gdyż wszystko rozgrywało się bezpośrednio na oczach przerażonych dzieci przebywających w tym samym pomieszczeniu.

Kiedy sprawca osiągnął swój cel i zdobył cudzy sprzęt, natychmiast wybiegł z budynku. Zaraz potem wsiadł do swojego auta i odjechał, nie zostawiając żadnych śladów.

Sąsiedzi reagują na przemoc. Podejrzany w rękach policji

Zaniepokojony świadek mieszkający tuż obok niezwłocznie zaalarmował odpowiednie służby. Pod wskazany adres błyskawicznie wysłano policyjny radiowóz oraz karetkę pogotowia ratunkowego.

Medycy natychmiast zajęli się poszkodowaną, podczas gdy śledczy ruszyli tropem uciekiniera, by ustalić jego kryjówkę. Zaledwie dzień później sprawna praca operacyjna zaowocowała schwytaniem poszukiwanego. Zatrzymany napastnik wylądował za kratami policyjnej celi.

Tuż po ujęciu śledczy postawili mu oficjalny zarzut dokonania rozboju. W polskim prawie karnym taki czyn definiuje się jako kradzież połączoną z fizycznym atakiem, groźbą użycia przemocy w danej chwili lub celowym pozbawieniem ofiary jakichkolwiek szans na obronę.

Za ten wyjątkowo brutalny czyn kodeks karny przewiduje surowe sankcje w postaci od 2 do nawet 15 lat więzienia. Teraz ostateczny werdykt w sprawie krewkiego mężczyzny wyda lokalny sąd.

Śląska policja przypomina o wsparciu dla poszkodowanych

Funkcjonariusze nieustannie przypominają, że domowi oprawcy nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową, a mundurowi reagują z pełną surowością. Ofiary takich zdarzeń nigdy nie pozostają same i mogą szukać pomocy w wyspecjalizowanych placówkach.

Każdy, kto ucierpiał w wyniku przestępczych działań, ma prawo do darmowego wsparcia gwarantowanego przez liczne ogólnopolskie instytucje. Tego rodzaju pakiety osłonowe obejmują przede wszystkim:

konsultacje z prawnikiem,

opiekę wykwalifikowanego psychologa,

pomoc o charakterze finansowym oraz rzeczowym,

opłacenie niezbędnych rachunków medycznych i rehabilitacyjnych.

Tego rodzaju zadania realizują między innymi stowarzyszenia pozarządowe. Fundusze na ten cel płyną bezpośrednio z państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.