Koszmarny wypadek w Zabrzu. 8-latka potrącona na pasach przed szkołą. Po nieprzytomną dziewczynkę przyleciał LPR

8-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Na miejscu lądował LPR

Koszmarny wypadek w centrum Zabrza. W środę, 6 września, około godziny 8:00 rano doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia - samochód osobowy wjechał w 8-letnią dziewczynkę, która przechodziła przez przejście dla pieszych! Do nieprzytomnej dziewczynki od razu zadysponowano śmigłowiec LPR, który przewiózł ranne dziecko do szpitala. W tej chwili nie wiadomo, jaki jest stan dziewczynki. Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedziała 69-letnia kobieta. Z informacji uzyskanych przez nas od policji wynika, że kierująca autem była trzeźwa.

Policja komentuje potrącenie 8-latki na pasach

Do wypadku doszło dziś, 6 września, około godziny 8:00 rano przy ulicy Piłsudskiego w Zabrzu. Przechodząca przez przejście dla pieszych 8-latka została potrącona przez samochód osobowy. Kierująca autem 69-latka była trzeźwa. 8-letnia dziewczynka po zdarzeniu była nieprzytomna. Została przetransportowana przez LPR do szpitala. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny – to wskaże, jaki był mechanizm powstania tego wypadku - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

